عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حارس مانشستر يونايتد يستقر في تركيا

حارس مانشستر يونايتد يستقر في تركيا
12 سبتمبر 2025 09:29

مانشستر (رويترز)

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن حارس مرماه أندريه أونانا أكمل انتقاله على سبيل الإعارة إلى طرابزون سبور التركي.
وكانت خطوة انتقال أونانا واردة منذ تعاقد النادي مع الحارس سيني لامنس من رويال أنتويرب في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية الأسبوع الماضي.
وبات اليونايتد يملك أربعة حراس للمرمى، بعد تعاقده مع لامنس، مقابل 18.2 مليون جنيه إسترليني «24.58 مليون دولار»، ورغم أن النادي قال إنه في وضع جيد في ظل وجود هذا العدد الكبير من الحراس، فإن مستقبل المتعثر أونانا كان محل شك بالفعل.
وبدأ الدولي التركي ألطاي بايندير مباريات يونايتد الثلاث في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بينما لم يشارك أونانا (29 عاماً) سوى مرة واحدة، وكانت في خسارة يونايتد المفاجئة بركلات الترجيح أمام جريمسبي تاون المنافس بالدرجة الرابعة في الدور الثاني من كأس الرابطة، وكان أونانا مسؤولاً عن هدفي جريمسبي، خلال التعادل 2-2، قبل اللجوء لركلات الترجيح.
وانضم أونانا إلى اليونايتد من إنتر ميلان مقابل 47.2 مليون جنيه إسترليني عام 2023، وتسبب مستواه المتذبذب في تعرضه لانتقادات لاذعة منذ ذلك الحين.
وكان أونانا الحارس الأساسي لمانشستر يونايتد الموسم الماضي، لكن إصابته في عضلات الفخذ الخلفية أبعدته عن مباريات الفريق في فترة ما قبل الموسم.
ولن تنتهي فترة الانتقالات في تركيا حتى الجمعة، وهناك توقعات بأن أونانا، الموجود حالياً مع منتخب الكاميرون، قد يشارك للمرة الأولى مع فريقه الجديد أمام فناربخشه يوم الأحد المقبل، وتوم هيتون هو الحارس الرابع في مانشستر يونايتد.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
الكاميرون
أندريه أونانا
تركيا
طرابزون سبور
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
علوم الدار
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
اليوم 15:40
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
علوم الدار
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
اليوم 15:34
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
الرياضة
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
اليوم 15:33
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
الرياضة
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
اليوم 15:26
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
الذكاء الاصطناعي
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
اليوم 15:25
