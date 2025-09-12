السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ريال مدريد ومارسيليا.. «الخطورة العالية»!

ريال مدريد ومارسيليا.. «الخطورة العالية»!
12 سبتمبر 2025 09:33

 
مدريد (أ ف ب)

صنّفت وزارة الداخلية الإسبانية المباراة بين ريال مدريد وضيفه مارسيليا الفرنسي ضمن دور المجموعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء، «عالية الخطورة» لأسباب أمنية، وفق ما أفادت به مصادر.
وأوضح مصدر في وزارة الداخلية، أن هذا التصنيف يستدعي نشر تعزيزات أمنية مشددة، من دون أن تكون له تداعيات كبيرة على جماهير مارسيليا، باستثناء إجراءات تفتيش إضافية «للوقاية من أي أعمال شغب محتملة».
ومن المتوقع أن يحتشد الآلاف من جماهير مارسيليا في العاصمة الإسبانية لحضور المواجهة التي تُعد الأولى للنادي في المسابقة القارية المرموقة منذ موسم 2022-2023.
ولم توضح السلطات الإسبانية الأسباب التي دفعتها إلى تصنيف المباراة ضمن فئة «الخطورة العالية».
لكن في حادثة تعود إلى العام 2008، حُكم على أحد مشجعي النادي الفرنسي، سانتوس ميراسييرا، بالسجن ثلاثة أعوام ونصف العام، لمشاركته في اشتباكات مع قوات الأمن على هامش مباراة في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، والتي أُقيمت على ملعب فيسنتي-كالديرون.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
إسبانيا
ريال مدريد
مارسيليا
