«الشقيقان» أساسيان في «ديربي إيطاليا»!

روما (أ ب)



يلتقي الشقيقان تورام مجدداً، حينما يستضيف يوفنتوس فريق إنتر ميلان، السبت، ضمن الجولة الثالثة بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وستكون مباراة «ديربي إيطاليا» شاهدة على استخدام تقنية كاميرا الحكم للمرة الأولى في المسابقة، حيث يرتدي حكام المباراة كاميرا فيديو صغيرة، لتوفر مشاهدة للملعب للجماهير عبر الشاشات.

وكان الشقيقان، ماركوس تورام، مهاجم إنتر ميلان، وشقيقه الأصغر كيربين لاعب وسط يوفنتوس، ألتقيا مرتين الموسم الماضي، لكنها ستكون المرة الأولى التي يلتقيان فيها وكلاهما أساسي في مواجهة اثنين من أقوى الفرق الإيطالية.

وسبق لوالدهما ليليان تورام أن لعب مدافعاً ليوفنتوس، وفاز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي في عام 1998.

وافتتح يوفنتوس الموسم بتحقيق فوزين، فيما اكتسح إنتر ميلان ضيفه تورينو 5- صفر، قبل أن يخسر على ملعبه أمام أودينيزي 1-2، وسجل دوسان فلاهوفيتش في كلا المباراتين ليوفنتوس، رغم التكهنات حول رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما سجل فلاهوفيتش أيضاً في فوز صربيا على ليتوانيا 1- صفر الأسبوع الماضي، وشارك في المباراة التي خسر فيها فريقه بخماسية نظيفة أمام إنجلترا في تصفيات مونديال 2026.

وقد يشارك جيمي فاري، مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي السابق، للمرة الأولى مع فريق كريمونيزي في مواجهة هيلاس فيرونا يوم الاثنين.

وبعد فوز الفريق بالمباريات الفاصلة بالدوري الإيطالي الدرجة الثانية، عاد كريمونيزي للدوري الإيطالي بعد عامين، وافتتح الفريق موسمه بفوزين، حيث تغلب على ميلان في «سان سيرو»، قبل أن يحقق فوزاً صعباً ودرامياً على ساسولو.

وستكون هناك مباراة أخرى تستحق المشاهدة، حينما يلعب ميلان مع بولونيا، وستكون تلك مواجهة بين الفرنسي أدريان رابيو، لاعب ميلان الجديد، وجوناثان روي، لاعب منتخب إنجلترا لأقل من 21 عاماً، والذي وقع لبولونيا قادما من مارسيليا، حيث سبق له وأن دخل في مشادة حادة مع رابيو في غرف الملابس بالفريق الفرنسي الشهر الماضي. ومن المرجح أن يبدأ كلا من رابيو وروي المباراة من على مقاعد البدلاء.

كما سيزور نابولي، حامل اللقب، فريق فيورنتينا ومهاجمه الدولي الإيطالي مويس كين، السبت.

وسيخوض الكرواتي لوكا مودريتش أول مباراة له في سن الـ40، حينما يلعب مع ميلان في مواجهة بولونيا، واحتفل لاعب وسط ريال مدريد السابق بعيد ميلاده يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد يوم واحد فقط من خوضه 82 دقيقة مع منتخب بلاده كرواتيا، وصناعته لهدف في الفوز الكبير للفريق على الجبل الأسود 4- صفر في تصفيات كأس العالم. وقد تكون تلك الجولة بمثابة فرصة لعدد من اللاعبين الذين انتقلوا لأندية جديدة من أجل المشاركة للمرة الأولى مع فرقهم، وهم الدنماركي راسموس هويلوند مع نابولي والسويسري مانويل أكانجي مع إنتر ميلان، والبلجيكي لويس أوبيندا مع يوفنتوس والفرنسي كريستوفر نكونكو مع ميلان.

كما يواصل البرتغالي رافائيل لياو، جناح ميلان، الغياب بسبب إصابة في الكاحل الأيمن خلال مباراة بكأس إيطاليا يوم 17 أغسطس الماضي.

كما يغيب الألباني أمير رحماني، مدافع نابولي، بسبب إصابة في الفخذ الأيمن، لينضم إلى المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في قائمة المصابين بالفريق.

وسيتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قراراً بشأن تعديل موعد وإقامة مباراة من الدوري الإيطالي بين ميلان وكومو في فبراير المقبل في مدينة بيرث الأسترالية.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في نهاية الأسبوع بين يومي السابع أو الثامن من فبراير، لكن ملعب «سان سيرو» يستضيف افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية يوم السادس من الشهر ذاته.