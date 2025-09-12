السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
شباب الأهلي يكسب بني ياس ويصل إلى  «النقطة السابعة»

شباب الأهلي يكسب بني ياس ويصل إلى  «النقطة السابعة»
12 سبتمبر 2025 09:47

معتصم عبدالله (أبوظبي)

انطلقت الجولة الثالثة من «دوري أدنوك للمحترفين» بإثارة كبيرة، حيث فرض شباب الأهلي سطوته، بفوز ثمين على بني ياس 0-1، وخطف الشارقة تعادلاً مثيراً من ملعب خورفكان 2-2 في الدقيقة الأخيرة، فيما انتهت مواجهة كلباء والوحدة بالتعادل السلبي.

وعلى استاد راشد، ألغى الحكم الأوزبكي إلجيز تانتاشيف هدفين لبني ياس بداعي التسلل؛ الأول عبر يوسف نيكتيه في الدقيقة 18، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، والثاني من توقيع «البديل» أسامة عبيد في الدقيقة 92، وبينهما خطف المهاجم مؤنس دبور هدف الفوز لشباب الأهلي في الدقيقة 35، مستفيداً من ركنية نفذها القائد فيدريكو كارتابيا، فيما لعب بني ياس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67، بعد طرد مدافعه الإيفواري إسماعيل توريه. 
واعتلى «الفرسان» الصدارة المؤقتة برصيد 7 نقاط، في حين واصل «السماوي» نزيف النقاط بخسارته الثالثة على التوالي.
وفي خورفكان، شهدت المواجهة أمام جماهير «النسور» إثارة متواصلة حتى الدقيقة الأخيرة، بعدما افتتح المغربي طارق تيسودالي التسجيل لأصحاب الأرض من ضربة جزاء في الدقيقة 39، وأضاف البرتغالي أيلتون فيليبي الهدف الثاني في الدقيقة 52 مستغلاً خطأ دفاعياً. 
ورد الشارقة سريعاً عبر ضربة جزاء سجلها البرازيلي ماركوس ميلوني في الدقيقة 59، قبل أن يخطف الألباني راي ماناج هدف التعادل القاتل لـ «الملك» من ضربة جزاء ثانية في الدقيقة 99، لتنتهي المباراة المثيرة 2-2 ويرفع الفريقان رصيدهما إلى 4 نقاط، في المركزين الخامس والسادس على التوالي.
وفي كلباء، خرج «النمور» وضيفه الوحدة بتعادل سلبي، بعد مباراة لم تخلُ من الفرص، حيث أهدر السوري عمر خربين فرصة ذهبية لـ «العنابي» في الشوط الأول، بينما تصدى الحارس زايد الحمادي لتسديدة خطيرة من سيكو بابا مهاجم كلباء، وغابت الأهداف عن الشوط الثاني، رغم المحاولات المستمرة من الطرفين، وبهذه النتيجة، رفع كلباء رصيده إلى 4 نقاط، مقابل 5 نقاط للوحدة.
وتتواصل الجولة الثالثة مساء اليوم بمباراتي الظفرة أمام دبا، وعجمان في مواجهة البطائح، على أن تختتم غداً بقمتين بارزتين تجمعان الجزيرة مع النصر، والوصل أمام العين.


دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
الشارقة
