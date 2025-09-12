السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

125 شوطاً في مهرجان العين لسباقات الهجن

125 شوطاً في مهرجان العين لسباقات الهجن
12 سبتمبر 2025 09:50

أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق، اليوم منافسات الجولة التمهيدية الثالثة لمهرجان العين لسباقات الهجن، التي تقام بميدان الروضة للهجن في مدينة العين، بتنظيم مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، وتحت إشراف اتحاد سباقات الهجن، ويستمر حتى 21 سبتمبر الجاري.

تختتم الجولة الثالثة المحطات التمهيدية للمهرجان الذي انطلق يوليو الماضي، ويُسدل الستار على فعالياته أكتوبر المقبل بالجولة النهائية التي من المقرر أن تشهد تتويج نخبة المطايا الفائزة المشاركة في المهرجان.
وتقام الجولة التمهيدية الثالثة من المهرجان على مدار 125 شوطاً في ميدان الروضة بالعين، لمختلف الفئات العمرية للإبل المشاركة، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 30 شوطاً لسن الحقايق، و30 شوطاً لسن للقايا، و25 شوطاً لسن الإيذاع، و20 شوطاً لسن الثنايا، و20 شوطاً للحول والزمول، وتقام جميع المنافسات في الفترة الصباحية.

وينطلق المهرجان في يومه الأول بتحديات الحقايق، لمسافة 2 كلم، عبر 15 شوطاً، ومثلها يوم السبت، في اليوم الثاني للمنافسات، وتنتقل التحديات لسن اللقايا يومي الأحد والاثنين المقبل لمسافة 4 كلم، بينما تقام منافسات سن الإيذاع عبر 25 شوطاً يوم الثلاثاء المقبل لمسافة 4 كلم، فيما تقام منافسات الثنايا عبر 20 شوطاً 20 سبتمبر الجاري، لمسافة 5 كلم، وتختتم الجولة الثالثة في 21 سبتمبر بمنافسات الحول والزمول بإقامة 20 شوطاً.
ويحصل الفائزون والمشاركون في المهرجان على جوائز مالية قيّمة في جميع الأشواط، والتي رصدتها اللجنة المنظمة للمهرجان، بينما تشهد الجولات النهائية في أكتوبر المقبل، جوائز مالية إضافة إلى الرموز، التي تُعد الناموس الأهم والأغلى في عالم سباقات الهجن، ما يعكس الجهود الرامية إلى تشجيع الرياضات التراثية، وترسيخ مكانة الحدث على أجندة سباقات الهجن السنوية في الدولة.

وكانت الجولتان التمهيديتان الأولى والثانية حققتا نجاحاً كبيراً بعدما شهدتا مشاركة واسعة من ملاك الهجن من مختلف إمارات الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث جاءت الأشواط على قدر التوقعات، وشهدت أجواء تنافسية وحماسية في مختلف الفئات، ما أكد على اهتمام الملاك بالمشاركة في المهرجان والتأهل إلى الجولة النهائية.

مهرجان العين
سباقات الهجن
