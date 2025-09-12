السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«النوف للمحامل الشراعية» يبحر بـ «شراع 43» في أبوظبي

«النوف للمحامل الشراعية» يبحر بـ «شراع 43» في أبوظبي
12 سبتمبر 2025 09:54

أبوظبي (الاتحاد)

حددّ نادي أبوظبي للرياضات البحرية، اليوم، موعداً لانطلاقة سباق النوف للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ضمن برنامج السباقات التراثية هذا العام. وينطلق السباق من أعالي جزيرة العالية لمسافة 20 ميلاً بحرياً، باتجاه خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش العاصمة، وشهدت عمليات التسجيل إقبالاً كبيراً من ملاك المحامل والنواخذة، حيث وصل عدد المحامل المسجلة للمشاركة إلى 80 محملاً. وأكملت اللجنة المنظمة للسباق الترتيبات الفنية واللوجستية والتنظيمية، وتابعت الإجراءات الخاصة بالمشاركة وفق الشروط واللوائح المتبعة في سباقات هذه الفئة، والتأكد من توافر أدوات السلامة للنواخذة والبحارة والالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة للمحامل، من أجل إقامة السباق في أجواء آمنة ومثالية. وتشكل المحامل الشراعية 43 قدماً الفئة الوسطى في السباقات التراثية، التي تبدأ من البوانيش إلى فئة 22 قدماً المخصّصة للشباب والبحارة الصغار والمبتدئين، التي تمهّد للانتقال إلى فئة 43 قدماً، وصولاً إلى فئة 60 قدماً وهي فئة السباق الأعلى، وتستقطب السباقات التراثية الشباب الذين يحرصون على خوض تجربة مليئة بالتحدي، حيث تقام في أجواء احتفالية بتراث الأجداد والآباء، كونها تبرز القيم التي ارتبطت بحياة البحر لدى الأجداد والآباء، وتعزيز الهوية الوطنية.

سباق النوف للمحامل الشراعية
أبوظبي
