«جودلفين»..يتُوّج بلقب أفضل مُرب ومالك خيول بأميركا

عصام السيد (أبوظبي)

حظي جودلفين مجدداً بتقدير التميز المُستدام في حفل توزيع الجوائز الوطنية لجمعية مُلّاك ومُربي الخيول الأصيلة في ليكسينجتون، حيث حصدت الشركة العالمية الرائدة لقبي أفضل مُربٍ وطني للعام، وأفضل مالك وطني للعام للموسم الرابع على التوالي، وهو إنجاز غير مسبوق. ومع ثمانية انتصارات في سباقات الفئة الأولى في عام 2024، أظهرت الشركة العمق والجودة اللتين أصبحتا سمتين مُميزتين لبرنامجها في الولايات المتحدة، وفقاً لموقع بلود هورس دوت كوم. وتم تكريم جودلفين بهذه الجوائز الاستثنائية، وذلك في حفل توزيع الجوائز الوطنية لرابطة مالكي ومربي الخيول الأصيلة، الذي أقيم في فاسيج-تيبتون بمدينة ليكسينجتون الأميركية. وحقق جودلفين عاماً رائعاً، بقيادة المهرة «إميرسيف» الفائزة بكأس المربيين للخيول الصغيرة (الفئة الأولى)، والجواد «ريبلز رومانس» الفائز بكأس المربيين للخيول العشبية (الفئة الأولى). واحتلت الخيول مكاناً بين أفضل 10 خيول في قائمة الأرباح، وحصلت على جوائز «إكليبس» لموسم 2024، وتُوجت المهرة «إميرسيف»، التي يدربها براد كوكس، بلقب بطلة المهرات بعمر سنتين، بينما فاز الجواد «ريبلز رومانس» بلقب بطل الذكور على العشب. وتسلمت إيما لوفات من جودلفين جائزة «المالك الوطني للعام». كما تسلّم بول سيتز، مدير خيول جودلفين الصغيرة، جائزة TOBA لأفضل مربي خيول للعام، خلال حفل توزيع جوائز رابطة مالكي ومربي الخيول المهجنة الأصيلة.