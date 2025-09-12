اتحاد الأسكواش يعتمد نظاماً جديداً لبطولاته

دبي (وام)



أعلن اتحاد الأسكواش تطبيق نظام جديد لبطولاته اعتباراً من موسم 2025-2026، الذي ينطلق نهاية الشهر الجاري، ويتضمن 3 مستويات من المنافسات. وأوضح نجيب عمر الأمين العام للاتحاد أن المستوى الأول (الوطني)، يقوم الاتحاد من خلاله بتنظيم بطولة الإمارات المفتوحة في مايو المقبل، باعتبارها الحدث الأبرز في الأجندة بمشاركة واسعة من مختلف الفئات وفي مقدمتها فئة الماسترز.



أما المستوى الثاني (الذهبي) يتم تنظيمه بشكل شهري منذ بداية الموسم وحتى أبريل، ويضم 6 بطولات على مدار الموسم يتم تحديدها تباعاً، وهي للفئات العمرية فوق الـ35 عاماً.

فيما تم تخصيص المستوى الثالث (للأندية والأكاديميات) إذ تستضيف الأكاديميات والأندية بطولة شهرياً، وتمنح هذه البطولات نقاطاً أقل في التصنيف، وتقام بمشاركة للفئات العمرية الصغيرة المختلفة.

وأكد الأمين العام للاتحاد، أن هذا النظام يحقق العدالة بين جميع اللاعبين، ويوفر فرصاً أكبر للتنافس، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل وفق خطط استراتيجية لنشر اللعبة واستقطاب المواهب، من خلال التعاون مع المدارس والجامعات. يضم الاتحاد حالياً 134 لاعباً ولاعبة، إلى جانب 8 أكاديميات وأندية حكومية هو نادي أبوظبي لألعاب المضرب، مع خطط للتوسع وإضافة المزيد من الأندية والأكاديميات في الفترة المقبلة.