السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اتحاد الأسكواش يعتمد نظاماً جديداً لبطولاته

اتحاد الأسكواش يعتمد نظاماً جديداً لبطولاته
12 سبتمبر 2025 10:02

دبي (وام)

أعلن اتحاد الأسكواش تطبيق نظام جديد لبطولاته اعتباراً من موسم 2025-2026، الذي ينطلق نهاية الشهر الجاري، ويتضمن 3 مستويات من المنافسات. وأوضح نجيب عمر الأمين العام للاتحاد أن المستوى الأول (الوطني)، يقوم الاتحاد من خلاله بتنظيم بطولة الإمارات المفتوحة في مايو المقبل، باعتبارها الحدث الأبرز في الأجندة بمشاركة واسعة من مختلف الفئات وفي مقدمتها فئة الماسترز.

أما المستوى الثاني (الذهبي) يتم تنظيمه بشكل شهري منذ بداية الموسم وحتى أبريل، ويضم 6 بطولات على مدار الموسم يتم تحديدها تباعاً، وهي للفئات العمرية فوق الـ35 عاماً.
فيما تم تخصيص المستوى الثالث (للأندية والأكاديميات) إذ تستضيف الأكاديميات والأندية بطولة شهرياً، وتمنح هذه البطولات نقاطاً أقل في التصنيف، وتقام بمشاركة للفئات العمرية الصغيرة المختلفة.
وأكد الأمين العام للاتحاد، أن هذا النظام يحقق العدالة بين جميع اللاعبين، ويوفر فرصاً أكبر للتنافس، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل وفق خطط استراتيجية لنشر اللعبة واستقطاب المواهب، من خلال التعاون مع المدارس والجامعات. يضم الاتحاد حالياً 134 لاعباً ولاعبة، إلى جانب 8 أكاديميات وأندية حكومية هو نادي أبوظبي لألعاب المضرب، مع خطط للتوسع وإضافة المزيد من الأندية والأكاديميات في الفترة المقبلة.

أخبار ذات صلة
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
آخر الأخبار
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
علوم الدار
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
اليوم 15:40
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
علوم الدار
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
اليوم 15:34
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
الرياضة
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
اليوم 15:33
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
الرياضة
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
اليوم 15:26
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
الذكاء الاصطناعي
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©