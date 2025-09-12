السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

سارالييف يكسب النّزال الرئيس في دولية «محاربي الإمارات»

12 سبتمبر 2025 10:05

أبوظبي (الاتحاد)

أحرز التركماني بصير سارالييف لقب النّزال الرئيس في النسخة الدولية (63) من سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، وسط حضور جماهيري لافت، وأقيمت المنافسات بصالة الخبيصي في المركز الوطني للمعارض أدنيك بمنطقة العين، وشهدت 12 نزالاً قوياً، وفاز البطل على منافسه الصربي يفجيني موروزوف، في نزال قوي وشرس، بقرار الحكام في وزن الحر 79 كجم. كما شهد النزال الرئيس المشترك، تفوق أليكس داسيلفا، على الروسي قربانالي إيسابيكوف، بالضربة القاضية، في وزن الحر 72 كجم. حضر المنافسات، صالح الجزيري مدير السياحة في دائرة السياحة والثقافة أبوظبي، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والبريطاني كريس بروان، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة، وناصر الزعابي، مدير الاتصال المؤسسي في مجلس أبوظبي الرياضي. وفي بقية النزالات، فاز الروسي ناغمويد سيدوف، على البرازيلي فالمير داسيلفا بقرار الحكام في وزن خفيف الثقيل، وتغلب المصري فلوباتير فارس، على الفلبيني أليكس آسيو جونيور، بالضربة القاضية الفنية في أولى جولات النزال. وفي نزال السيدات تغلبت الفلبينية سارا محمود، على التركية كنور كورت في وزن الذبابة. وأكد فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية المنظمة لبطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، أن النسخة الدولية التي استضافتها مدينة العين حققت نجاحاً استثنائياً. وأشار إلى أن المنافسات التي تضمّنت 12 نزالاً من العيار الثقيل، شكّلت إضافة نوعية لمسيرة البطولة التي باتت تحظى باهتمام عالمي متزايد. وأضاف: «النزالات قدمت لوحة متكاملة من المهارات الفنية العالية والتكتيكات القتالية المبتكرة، مما جعل كل مواجهة بمثابة بطولة قائمة بذاتها، وأسهم في ترسيخ مكانة البطولة كمنصة عالمية لصناعة النجوم وإبراز المواهب الصاعدة». وأكد أن الحضور الجماهيري الكبير الذي امتلأت به مدرجات القاعة، إلى جانب مشاركة ضيوف من مختلف قارات العالم، منح البطولة أجواء استثنائية، ورسخ موقعها كواحدة من أهم الفعاليات الرياضية الدولية التي تحتضنها الإمارات. وأتم بالتأكيد على أن النجاح الكبير الذي تحقق سيشكّل دافعاً لمزيد من العمل والتطوير خلال النسخ المقبلة، بما يتماشى مع رؤية البطولة العالمية، وتحقيق حلم مئات الآلاف من الشباب الطامحين إلى خوض تجربة الاحتراف والوصول إلى منصات التتويج الدولية.

