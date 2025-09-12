السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
شبح الإقالات يجتاح فنزويلا وبيرو!

شبح الإقالات يجتاح فنزويلا وبيرو!
12 سبتمبر 2025 10:09

 كاراكاس (أ ب) 

أقال المنتخب الفنزويلي مدربه الأرجنتيني فيرناندو باتيستا، بعد فشل الفريق مجدداً في بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة القدم.
ودخل منتخب فنزويلا، الذي يعد المنتخب الأميركي الجنوبي الوحيد الذي فشل في بلوغ نهائيات البطولة عبر تاريخها، الجولة الأخيرة من التصفيات، وهو يحتاج للفوز على كولومبيا لحجز المركز السابع الذي يضمن له التأهل لمباريات الملحق العالمي.
لكن فريق باتيستا تعرض للهزيمة بنتيجة 6-3، وفاز منافسه على البطاقة منتخب بوليفيا على البرازيل 1- صفر، ليتأهل لملحق تصفيات مونديال 2026 .
وقال الاتحاد الفنزويلي: إن مدربه باتيستا «55 عاماً»، والذي قضى 20 شهرا في المنصب، تمت إقالته بسبب عدم تحقيق الأهداف المنشودة.
على الجانب الآخر أقال منتخب بيرو مدربه أوسكار إيبانيز، والذي أنهى التصفيات في المركز التاسع «قبل الأخير»، فيما كان منتخب تشيلي صاحب المركز الأخير هو الأسوأ وكان إيبانيز «58 عاماً» تم تعيينه مديراً فنياً لمنتخب بيرو بشكل مؤقت، بعد إقالة خورخي فوساتي، والذي فاز بمباراة واحدة فقط من أصل ست مباريات.
وتعود آخر مشاركة لمنتخب بيرو في كأس العالم إلى نسخة عام 2018 في روسيا.
وتأهلت منتخبات الأرجنتين والبرازيل والإكوادور وأوروجواي وكولومبيا وباراجواي إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام صيف العام المقبل.

