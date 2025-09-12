«الرجبي» يناقش المشاركة الآسيوية والسوبر الإماراتي المصري

دبي (الاتحاد)



ناقش مجلس إدارة اتحاد الرجبي في اجتماعه الدوري الذي عُقد بمقر الاتحاد بمبنى اللجنة الأولمبية الوطنية، استعدادات منتخبنا الوطني للرجال والسيدات للمشاركة في سلسلة بطولة آسيا لسباعيات الرجبي، التي ستقام بمدينة هانجتشو في الصين 20 و21 سبتمبر الجاري، تليها المرحلة الثانية من السلسلة، والتي تقام بالعاصمة السيريلانكية كولومبو يومي 18 و19 أكتوبر المقبل، كما تم مناقشة معسكر منتخب السيدات بالعين، استعداداً للبطولة، كما ناقش الاجتماع الاستعدادات لاستضافة النسخة الأولى من كأس السوبر الإماراتي المصري، الذي يقام 24 من الشهر الجاري بين فريقي شاهين والإسكندرية.

ترأس الاجتماع قيس الظالعي، نائب رئيس الاتحاد، بحضور محمد سلطان الزعابي، أمين عام الاتحاد، وفيصل الزرعوني، مستشار رئيس الاتحاد، والأعضاء سعود عبدالله النعيمي، وسعود بالشالات، والدكتور أيمن النعيم، وعبدالرحمن بو خاطر، وفوزية فريدون.

وأكد محمد سلطان الزعابي، أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات التي كانت مطروحة على الطاولة، منها مبادرة الطريق لرفعة الرجبي «أر أر أر»، حيث تمتد المبادرة إلى أفريقيا من خلال دعم فريق السيدات في تنزانيا، بالإضافة لمناقشة اختيار سفراء لهذه المبادرة من آسيا وأفريقيا والدول العربية، خاصة أن المبادرة تهتم بتطور الرجبي في قارتي آسيا وأفريقيا والمنطقة.

وأضاف الزعابي أن الاجتماع تطرق للدعم المالي للاتحاد والبحث عن رعاة جدد، من أجل تدعيم الاتحاد والمنتخبات للمحافظة على المكتسبات والإنجازات، التي تحققت في الفترة الأخيرة، منها دخول منتخبنا ضمن أفضل 40 منتخباً على مستوى التصنيف الدولي للمرة الأولى، بناءً على نتائجنا في التصفيات المؤهلة لمونديال الرجبي، بعدما وصلنا إلى المركز الثاني آسيوياً، وأكملنا مرتين وخرجنا أمام وصيف أفريقيا قبل الوصول للتصفيات الأخيرة التي تستضيفها دبي.

وأوضح أن الاجتماع ناقش نتائج منتخبي الإمارات للشباب والشابات تحت 20 سنة، والتي كانت دون الطموح، والأسباب التي أدت إلى هذه النتائج، مع مدرب المنتخب، وإن كان هناك إحلال وتجديد في منتخب الشباب.