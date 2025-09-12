4 بطولات إماراتية في روزنامة «دي بي ورلد» لعام 2026

المملكة المتحدة (الاتحاد)



أعلنت جولة دي بي ورلد، عن إقامة 4 بطولات في الدولة، ضمن الروزنامة العالمية لموسم 2026، الذي يقام تحت منافسات تصنيف «السباق إلى دبي»، على أن تتضمن 42 بطولة على الأقل تقام في 25 دولة حول العالم، وتتجدد إقامة «التصفيات الختامية» في أبوظبي ودبي للموسم الثالث على التوالي في ضوء النجاح منقطع النظير على أرض الإمارات.

وتضم قائمة البطولات العالمية في الدولة، بطولة دبي إنفيتشنال، التي تقام في الفترة من 15 إلى 18 يناير 2026 في منتجع خور دبي، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، من 22 إلى 25 يناير 2026 في نادي الإمارات للجولف، وبطولتي التصفيات الختامية، وهما بطولة أبوظبي من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، وبطولة جولة دي بي ورلد من 12 إلى 15 نوفمبر في عقارات جميرا للجولف، والتي تعد الختامية، وتشهد تتويج بطل موسم «السباق إلى دبي» للمرة 18 على التوالي.

وينطلق الموسم الجديد 27 نوفمبر المقبل في أستراليا، مروراً بجنوب أفريقيا، حيث تشكل «السلسلة الافتتاحية»، علماً أن الموسم الجديد يضم بطولات تقام وفق نظام السلسلة، وهي «السلسلة الدولية»، و«السلسلة الآسيوية»، و«السلسلة الأوروبية»، و«السلسلة الختامية»، التي تليها بطولات «باك 9» و«التصفيات الختامية».

ويتنافس اللاعبون على إجمالي جوائز قياسية تبلغ 157.5 مليون دولار (من دون احتساب جوائز البطولات الكبرى)، وذلك في إجمالي بطولات جولة دي بي ورلد في الموسم الجديد.