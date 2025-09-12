باتيستا يقود البطائح في موسم كرة الصالات الجديد

علي معالي (أبوظبي)



تعاقد فريق البطائح لكرة الصالات مع البرازيلي مورا باتيستا ناتيوس، ليصبح المحترف بصفوف «الراقي» استعداداً للموسم الجديد، الذي ينطلق الشهر المقبل، ويسعى البطائح للحفاظ على لقب بطولة الدوري، التي نجح الفريق في التتويج بها خلال المواسم الأربعة الأخيرة.

وعبّر علي علي الكتبي، أمين السر العام بالنادي، المشرف العام للألعاب الجماعية، عن تفاؤله بفترة الاستعداد للموسم الجديد، وهذه الصفقة البرازيلية لتدعيم صفوف البطائح، وقال: «يملك مورا باتيستا خبرات متنوعة من خلال تجاربه الاحترافية المختلفة سواءً في ماليزيا، وتايلاند، وننتظر منه أن يكون إضافة قوية للفريق للحفاظ على الألقاب التي حققها النادي».

وقال: «يواصل فريق كرة قدم للصالات تحضيراته للموسم الرياضي الجديد، قمنا بتعزيز صفوف الفريق بالمحترفين والمقيمين، بما يضمن الإضافة الفنية المطلوبة، وأصبحنا في جاهزية مناسبة، وبروح عالية وإصرار كبيرين، مستندين إلى خبرتنا كبطل للمواسم الماضية، لكي نواصل العمل على نفس النهج من أجل المنافسة بقوة وتحقيق البطولات والصعود إلى منصات التتويج، بما يعكس مكانة النادي وطموحاته الكبيرة».