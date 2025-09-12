السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

باتيستا يقود البطائح في موسم كرة الصالات الجديد

باتيستا يقود البطائح في موسم كرة الصالات الجديد
12 سبتمبر 2025 10:30

علي معالي (أبوظبي)

تعاقد فريق البطائح لكرة الصالات مع البرازيلي مورا باتيستا ناتيوس، ليصبح المحترف بصفوف «الراقي» استعداداً للموسم الجديد، الذي ينطلق الشهر المقبل، ويسعى البطائح للحفاظ على لقب بطولة الدوري، التي نجح الفريق في التتويج بها خلال المواسم الأربعة الأخيرة.
وعبّر علي علي الكتبي، أمين السر العام بالنادي، المشرف العام للألعاب الجماعية، عن تفاؤله بفترة الاستعداد للموسم الجديد، وهذه الصفقة البرازيلية لتدعيم صفوف البطائح، وقال: «يملك مورا باتيستا خبرات متنوعة من خلال تجاربه الاحترافية المختلفة سواءً في ماليزيا، وتايلاند، وننتظر منه أن يكون إضافة قوية للفريق للحفاظ على الألقاب التي حققها النادي».
وقال: «يواصل فريق كرة قدم للصالات تحضيراته للموسم الرياضي الجديد، قمنا بتعزيز صفوف الفريق بالمحترفين والمقيمين، بما يضمن الإضافة الفنية المطلوبة، وأصبحنا في جاهزية مناسبة، وبروح عالية وإصرار كبيرين، مستندين إلى خبرتنا كبطل للمواسم الماضية، لكي نواصل العمل على نفس النهج من أجل المنافسة بقوة وتحقيق البطولات والصعود إلى منصات التتويج، بما يعكس مكانة النادي وطموحاته الكبيرة».

أخبار ذات صلة
باتيستا يقود البطائح في موسم كرة الصالات الجديد
كرة الصالات
آخر الأخبار
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
علوم الدار
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
اليوم 15:40
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
علوم الدار
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
اليوم 15:34
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
الرياضة
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
اليوم 15:33
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
الرياضة
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
اليوم 15:26
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
الذكاء الاصطناعي
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©