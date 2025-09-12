دوناروما: جاهز للتحدي في «البريميرليج»

مانشستر (رويترز )



يتطلع جيانلويجي دوناروما حارس مرمى مانشستر سيتي الجديد لمنافسة زميله جيمس ترافورد على حماية عرين العملاق الإنجليزي، ويقول إن المنافسة الصحية ستخرج أفضل ما لديهما.

وتعاقد السيتي مع الحارس الدولي الإيطالي من باريس سان جيرمان لمدة خمس سنوات في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية، مما أثار تساؤلات حول من سيكون الحارس الأول بعد رحيل إيدرسون.

وشارك ترافورد، الذي انضم لسيتي في وقت سابق من فترة الانتقالات الصيفية، في جميع مباريات الفريق الثلاث بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكنه تعرض لانتقادات بعد خطأ فادح في الخسارة 2-صفر أمام توتنهام.

وقال دوناروما لموقع النادي الرسمي: «أنا سعيد لأن المنافسة جيدة للجميع، لا أطيق الانتظار لمقابلته ترافورد، لا أطيق الانتظار لمقابلة زملائي الجدد في الفريق».

وأضاف: «يجب أن نكون مجموعة قوية ومتحدة، هذا هو مفتاح النجاح، معاً يمكننا تحقيق نجاحات كبيرة».

وقال دوناروما إنه جاهز لتحدي اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف الحارس (26 عاماً): «لطالما حلمت باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، فهو أفضل دوري في العالم».

وربما يشارك دوناروما للمرة الأولي مع السيتي، عندما يستضيف مانشستر يونايتد في الدوري يوم الأحد، ويحتل السيتي المركز 13 بثلاث نقاط من ثلاث مباريات.