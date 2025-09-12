«الشارقة للمرأة» يفوز على الحالة في «عربية السلة»



المدينة المنورة (وام)



فاز الشارقة الرياضي للمرأة لكرة السلة على الحالة البحريني 88-87، ضمن الجولة الثانية من البطولة العربية لكرة السلة للسيدات «بطولة النمرة العربية» في نسختها السادسة والعشرين، المقامة حالياً في المدينة المنورة بالسعودية.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، قبل أن ينجح الشارقة في حسمها لمصلحته، فيما نالت لاعبة الفريق ريبكا عقل جائزة أفضل لاعبة في المباراة.

وكان الشارقة خسر مباراته الأولى أمام الفتاة الكويتي 76-93، ويواصل مبارياته بلقاء الفحيص الأردني.

يذكر أن البطولة تشارك فيها 7 فرق، وتقام مبارياتها بنظام الدوري من دور واحد، بحيث يخوض كل فريق 6 مباريات، ويتم في ختام المنافسات ترتيب الأندية من الأول إلى السابع، مع تتويج الفريق صاحب المركز الأول بالكأس.