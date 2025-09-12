«فريق 2050» يخوض التحدي في «عالمية فيفيروني»



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق يوم السبت الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا- 4»، في مدينة فيفيروني الإيطالية، حيث يشارك فريق «2050» بقيادة المتسابقة الإماراتية علياء عبدالسلام، في محطة حاسمة تختتم بها منافسات الموسم العالمي، وسط نخبة من أبطال الرياضة البحرية حول العالم.

وفي إطار التحضير لهذا الحدث الكبير، أقام الفريق معسكراً تدريبياً ناجحاً في بحيرة سانزارو الإيطالية من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري، بالتنسيق مع الفريق العالمي DAC، وتحت إشراف البطل العالمي جويدو كابليني، الذي رحّب بالفريقين الإماراتي والسوداني، وقدم الدعم الفني واللوجستي.

مثل المعسكر فرصة مثالية لتجارب فنية وتقنية متقدمة، انعكست على أداء علياء عبدالسلام التي حققت أرقاماً جديدة خلال التجارب الحرة، رغم طول مسار السباق البالغ 1500 متر، وأبرزت النتائج جاهزية الفريق للمشاركة في السباق الختامي بروح عالية وطموحات كبيرة لمنافسة أقوى المتسابقين العالميين.

وإلى جانب التحضيرات الفنية، شكلت مشاركة علياء تجربة رائدة كسرت من خلالها الحواجز في مجال، طالما كان محتكراً من الرجال، لتؤكد مكانتها مصدر إلهام للفتيات الإماراتيات والعربيات.