سرقة أحذية مانشستر يونايتد!

علي معالي (أبوظبي)



وقع حادث مؤسف مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل مباراة دوري أبطال أوروبا للسيدات، أمام بران النرويجي، حيث تشير التقارير بحسب صحيفة «التايمز» إلى تعرض الفريق للسرقة، قبل مغادرته المطار، ولكن لم يتمكن أحد من تحديد وقت السرقة بدقة، ومن بين المسروقات أحذية للاعبات عدة، اضطررن بعد ذلك إلى البحث عن أحذية جديدة عند وصولهن إلى النرويج.

واختفت حقيبة تحتوي على أحذية بعض لاعبات الفريق أثناء الرحلة إلى بيرجن، ونجحت إدارة الفريق الإنجليزي في توفير أحذية جديدة من العلامة التجارية والمقاس المناسبين لجميع اللاعبات المتضررات، وفي النهاية، لم يُفلح ذلكا في مساعدة مانشستر على الفوز، حيث خسر 1-0 بعد تلقيه هدفاً في الدقيقة 77، وتُقام مباراة الإياب 18 سبتمبر الجاري في مانشستر.