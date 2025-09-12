السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
الرياضة

سرقة أحذية مانشستر يونايتد!

سرقة أحذية مانشستر يونايتد!
12 سبتمبر 2025 11:16

علي معالي (أبوظبي)

يامال يُصيب برشلونة بالقلق!
مدرب «اليونايتد» يتجاهل البداية السيئة لـ «السيتي» قبل «ديربي مانشستر»


وقع حادث مؤسف مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل مباراة دوري أبطال أوروبا للسيدات، أمام بران النرويجي، حيث تشير التقارير بحسب صحيفة «التايمز» إلى تعرض الفريق للسرقة، قبل مغادرته المطار، ولكن لم يتمكن أحد من تحديد وقت السرقة بدقة، ومن بين المسروقات أحذية للاعبات عدة، اضطررن بعد ذلك إلى البحث عن أحذية جديدة عند وصولهن إلى النرويج.
واختفت حقيبة تحتوي على أحذية بعض لاعبات الفريق أثناء الرحلة إلى بيرجن، ونجحت إدارة الفريق الإنجليزي في توفير أحذية جديدة من العلامة التجارية والمقاس المناسبين لجميع اللاعبات المتضررات، وفي النهاية، لم يُفلح ذلكا في مساعدة مانشستر على الفوز، حيث خسر 1-0 بعد تلقيه هدفاً في الدقيقة 77، وتُقام مباراة الإياب 18 سبتمبر الجاري في مانشستر.

إنجلترا
مانشستر يونايتد
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
النرويج
