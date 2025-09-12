سبينوس: استراتيجية «الرزوقي» تسهم في الارتقاء بـ «كاراتيه آسيا»



علي معالي (أبوظبي)



أكد الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، أن استراتيجية اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، بشأن تطوير اللعبة في آسيا أثمرت عن العديد من الإنجازات والطفرات الهائلة.

جاء ذلك أثناء اجتماع سبينوس بالمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، على هامش بطولة آسيا للشباب والناشئين، وتحت 21 عاماً التي أقيمت منافساتها في شاوجوان بالصين، وحضره راشد آل علي نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

قال سبينوس: «ما يقدمه الرزوقي من جهود مخلصة ورؤية استراتيجية رائدة لها الأثر البالغ في الارتقاء بمسيرة الكاراتيه في آسيا، وتعزيز حضورها ومكانتها على الساحة العالمية، وأن مبادراته ودعمه المستمر لتطوير اللعبة ونشر رسالتها، أسهم في تعزيز فرص إدراجها ضمن الألعاب الأولمبية في بريسبان 2032».

وأضاف: «تقديرنا العميق في الاتحاد الدولي، لما يقدمه الرزوقي من أجل الكاراتيه، ليس فقط على المستوى القاري بل العالمي».

من جانبه، أشار راشد آل علي إلى أن اجتماع المكتب التنفيذي ناقش العديد من الأمور الخاصة باللعبة، وقال:«تم تسليط الضوء على التطور الكبير في القارة الصفراء لمستوى اللعبة، كما تقرر إقامة النسخة المقبلة من بطولة آسيا للشباب والناشئين وتحت 21 عاماً عام 2026 في الأردن، والاطلاع على تقرير استعدادات دورة الألعاب الآسيوية المقبلة».