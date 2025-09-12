السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

لاعب صن داونز يعود بعد غياب 3 سنوات!

لاعب صن داونز يعود بعد غياب 3 سنوات!
12 سبتمبر 2025 11:52

 
علي معالي (أبوظبي)

فجر تيبوجو لانجرمين، لاعب صن داونز الجنوب أفريقي لكرة القدم مفاجأة، عندما أعلن عن العودة مجدداً إلى الملاعب بعد غياب 3 سنوات، بعد أن ظل بلا فريق منذ يوليو 2022، وأعلن نادي باروكا إف سي، أحد فرق الدرجة الثانية، عن ضمه للمدافع «39 عاماً».
وكانت آخر مشاركة تنافسية لتيبوجو موسم 2021-2022، عندما لعب بقميص موركا سوالوز، عقب رحيله عن صن داونز، وخلال مسيرته مع صن داونز، تُوج اللاعب المتعدد المراكز بعشرة ألقاب، منها 6 بطولات دوري، بالإضافة إلى دوري أبطال أفريقيا تحت قيادة بيتسو موسيماني عام 2016.
وعلى مدار مسيرته، لعب لانجرمين أيضاً لفرق توقفت عن الوجود الآن مثل بيدفيست ويتس، وسوبرسبورت يونايتد، حيث شارك في 370 مباراة، سجل خلالها 20 هدفاً، وقدم 32 تمريرة حاسمة.
وحالياً يستعد لانجرمين لبدء مغامرة جديدة في دوري الدرجة الثانية الجنوب أفريقي، بهدف مساعدة باروكا على الصعود إلى الدوري الممتاز.

كرة قدم
جنوب أفريقيا
صن داونز
دوري أبطال أفريقيا
