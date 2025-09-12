السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الإمارات للدراجات» يُتوج بكأس ساباتيني في إيطاليا

12 سبتمبر 2025 12:13


مدريد (الاتحاد)

تُوج فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات، بكأس ساباتيني في إيطاليا، مواصلاً سلسلة نتائجه المميزة هذا الأسبوع.
ونجح «الدراج» إيزاك ديل تورو في حسم السباق الممتد لمسافة 197.6 كيلومتر، بعدما شن هجوماً حاسماً قبل 7 كيلومترات من خط النهاية، ليعبر في المركز الأول، متقدماً على بنجامين توماس «كوفيديس» بفارق 5 ثوانٍ، وبن جرانجر «إم جي كيه فيس كونستروتسيوني إي أمبينتي» بفارق 8 ثوانٍ، ويُعد الانتصار الثالث له على التوالي في إيطاليا خلال ثلاثة أيام.
من ناحية أخرى، واصل «الإمارات - إكس آر جي»، تألقه في «طواف فويلتا إسبانيا»، حيث قلص البرتغالي جواو ألميدا الفارق إلى 40 ثانية عن المتصدر جوناس فينجارد في صراع القميص الأحمر، فيما حل الأسترالي جاي فاين وصيفاً في المرحلة الثامنة عشرة، وحافظ على صدارة ترتيب الجبال، بينما دخل البرتغالي إيفو أوليفيرا قائمة الخمسة الأوائل، في واحدة من أبرز مشاركاته.
وبذلك يجمع فريق الإمارات - إكس آر جي، بين الانتصارات المتتالية في إيطاليا والمنافسة بقوة في إسبانيا، مؤكداً حضوره القوي على الساحتين الأوروبية والعالمية.

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
إيطاليا
إسبانيا
