أخطاء البداية تضع «ميلوش» في أزمة مع الشارقة



علي معالي (أبوظبي)

كشفت النقطة التي حصل عليها فريق الشارقة بتعادله المثير مع خورفكان 2-2، في الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين عن الكثير من العيوب في تشكيلة «الملك»، حيث عانى الفريق كثيراً، وظل خاسراً حتى جاءت الدقيقة 99 لتُنقذ الفريق من هزيمة أمام النسور، بعد أن نجح الألباني البديل راي ماناج في تسجيل التعادل من ضربة جزاء، وهو هدفه الأول بالدوري مع الفريق هذا الموسم.

تتوالى الأخطاء عند ميلوش مدرب الفريق، حيث كانت البداية الخاطئة في تشكيلة الفريق، بوضع الكثير من عناصر قوته على مقاعد البدلاء، مثل ايجور كورنادو، الذي لا يزال علامة استفهام كبيرة حتى الآن مع الفريق، ولم يبتسم إيجور حتى الآن في مباريات فريقه، كما جلس المهاجم الوحيد والصريح بالفريق على مقاعد البدلاء أيضاً وهو الألباني ماناج، في الوقت الذي تسابق فيه الثنائي عثمان كمارا ولوان بيريرا في إهدار الفرص التي كانت كفيلة بجعل الشارقة يتقدم مبكراً بعدد مناسب من الأهداف.

وارتكب ماجد سرور خطأين فادحين، الأول تسبب في ضربة جزاء لا داعي لها، والثانية بتمريرة خاطئة في منطقة خطيرة، وبالخطأين خسر الشارقة 2-0، حتى استطاع الفريق بعد جهد كبير تحقيق التعادل في الدقيقة 99، رغم أنه كان في الجولتين السابقتين من أميز اللاعبين في التحركات والتمريرات.

وشهدت المباراة لأول مرة في تاريخ الشارقة وجود ثنائي صربي ومثلهما ألباني في أرض الملعب باشراك فلاديمير بريجوفيتش، ودافيد بيتروفيتش (صربيا)، وفيتا فيتاي وراي ماناج (ألبانيا) وقدم الشاب الصغير فيتاي مباراة كبيرة بروحه العالية، وما زال كمارا يمثل لغزاً بالمستوى الذي يقدمه، كما أن عدم إشراك كابتن الفريق شاهين عبدالرحمن من البداية، والدفع به في الشوط الثاني يثير الكثير من التساؤلات حول العلاقة مع المدرب ميلوش.

وبالأرقام تؤكد بالفعل أن الشارقة كان الأفضل في المباراة، لكنه فشل في ترجمة ذلك على أرض الواقع، حيث سيطر الشارقة على نسبة 69% مقابل 31% لخورفكان، وسدد الشارقة 24 مرة على مرمى النسور، مقابل 4 فقط على مرمى الشارقة، وحصل الملك على 12 ضربة ركنية، مقابل (صفر) لخورفكان، وتساوى الفريقان في الفرص الخطيرة، بواقع 3 لكل فريق، وكذلك في البطاقات الصفراء بواقع 3 أيضاً، وكان ميلوني لاعب الشارقة الأفضل تقييماً بين لاعبي الفريقين بـ (7.8 من 10).