مدرب بني ياس: الحكام المواطنون أفضل.. لماذا نستقطب الأجانب؟

معتصم عبدالله (دبي)

أشعلت قرارات الحكم الأوزبكي إلجيز تانتاشيف مواجهة شباب الأهلي وبني ياس في الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، بعدما ألغى هدفين لـ«السماوي»، وطرد مدافعه محمدو كامارا، ليخرج الفريق بخسارة ثالثة متتالية، وسط احتجاجات مدربه البلغاري إيفايلو بيتيف الذي انتقد التحكيم الأجنبي، مطالباً بالاعتماد على الكفاءات الوطنية.

وألغى الأوزبكي تانتاشيف هدفين لبني ياس بداعي التسلل؛ الأول عبر يوسف نيكتيه في الدقيقة 18 بعد العودة إلى تقنية الفيديو، والثاني من توقيع البديل أسامة عبيد في الدقيقة 92، فيما لعب «السماوي» بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67 بعد طرد مدافعه المالي محمدو كامارا.

وقال بيتيف: «إذا كان لدينا حكام مواطنون بمستوى مميز، لماذا نستقطب الأجانب؟ حتى بعد إلغاء الهدف الأول، احتُسبت مخالفات لم تكن موجودة أصلاً، الحكم المساعد أكد لي أن الهدف الثاني ليس تسللاً، لكن بعد العودة إلى الفيديو تم احتسابه كتسلل، إذا كان هذا هو مستوى الحكام الأجانب، فالأفضل الاعتماد على قضاة الملاعب المحليين».

وأضاف: «رغم الخسارة، قدمنا مباراة كبيرة أمام أحد أفضل فرق الدوري، وأنا فخور بلاعبي فريقي وبما قدموه من أداء والتزام بالخطة، كنا نستحق على الأقل نقطة التعادل، لكننا خسرنا بهدف جاء من خطأ بسيط في ركلة ركنية».

من جانبه، أكد البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي أن المباراة جاءت كما توقعها صعبة، قائلاً: «في بعض اللحظات لم تعجبني عقلية لاعبي الفريق، ورغم ذلك صنعنا أربع فرص حقيقية خاصة في مطلع الشوط الثاني، الفاعلية الهجومية لم تكن بالمستوى المطلوب، ونعمل دائماً على تحسين صناعة الفرص والحسم بتسجيل أكبر عدد من الأهداف».

وتابع: «منذ توليت المهمة أركز على غرس العقلية التي تُمكّن الفريق من الأداء الأفضل تحت الضغط، وأن يكون دائماً في القمة، لدينا مجموعة من اللاعبين اليافعين، حيث يشارك في كل مباراة نحو 7 عناصر تحت 23 عاماً، المهم أن يكون لدينا لاعبون قادرون على صناعة الفارق، حالياً نعمل على استشفاء اللاعبين، استعداداً لمباراتنا المقبلة أمام تراكتور الإيراني في افتتاح مشوار أبطال آسيا للنخبة».