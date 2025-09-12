«ديربي مانشستر» لمداواة جراح «السيتي» و«اليونايتد»



لندن (أ ف ب)



يسعى قطبا مانشستر، سيتي ويونايتد، لمداواة جراحهما عندما يلتقيان في ديربي ساخن الأحد، في ختام المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما يستعد المهاجم الدولي السويدي ألكسندر إيزاك إلى خوض مباراته الأولى مع فريقه الجديد ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة.

ويعود الأسترالي أنج بوستيكوجلو إلى الدوري الإنجليزي من بوابة نوتنجهام فوريست بعد ثلاثة أشهر فقط من إقالته من توتنهام.

على ملعب الاتحاد في مانشستر، يطمح السيتي إلى تفادي الخسارة الثالثة توالياً، عندما يواجه في قمة نارية جاره اليونايتد الساعي لمواصلة الصحوة بعد بداية متعثرة.

ويتعرض مدربا الفريقين، الإسباني بيب جوارديولا والبرتغالي روبن أموريم لضغوط كبيرة، بعد ثلاث مباريات فقط من بداية الموسم حقق كل منهما فوزاً واحداً فقط وسط معاناة من مشاكل عدة.

وأثارت الخسارتان المتتاليتان لمانشستر سيتي أمام ضيفه توتنهام ومضيفه برايتون تساؤلات حول تكلفة إعادة هيكلة الفريق التي فرضها جوارديولا بعد احتلاله المركز الثالث الموسم الماضي.

زادت محن جوارديولا الذي فرط فريقه في تقدمه أمام برايتون في المرحلة الثالثة وخسر 1-2، بإصابة مهاجمه الدولي المصري عمر مرموش في ركبته خلال مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026، ويغيب عن الديربي.

ويعاني السيتي من غياب الفرنسي ريان شرقي والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش للسبب ذاته، فيما تحوم الشكوك حول لياقة قطب الدفاع جون ستونز، المدافع الجزائري ريان آيت نوري، وريكو لويس، وأوريلي، والأوزبكستاني عبدالقادر خوسانوف الذين انسحبوا جميعاً من تشكيلة منتخباتهم الوطنية في فترة التوقف الدولي هذا الأسبوع.

لكن جوارديولا يعقد آمالاً كبيرة على هدافه الدولي النرويجي المتألق مع منتخب بلاده بخماسية في مرمى مولدافيا (11-1) في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال، لتحقيق الفوز والعودة إلى سكة الانتصارات قبل قمته النارية الخميس المقبل ضد ضيفه نابولي الايطالي في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

من جهته، احتاج مانشستر يونايتد إلى ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة لقائده الدولي البرتغالي برونو فرنانديز، بعد أداء آخر مليء بالأخطاء ضد بيرنلي، وحقق أخيراً فوزه الأول هذا الموسم.

جاء هذا الفوز المثير بعد هزيمة رجال أموريم على أرضهم أمام أرسنال 0-1، وتعادلهم مع المضيف فولهام 1-1، وخروجهم المهين من كأس الرابطة على يد جريمسبي من المستوى الرابع.

يبدو ليفربول حامل اللقب مرشحاً فوق العادة لمواصلة انطلاقته القوية وتحقيق فوزه الرابع توالياً، عندما يحل ضيفاً على بيرنلي في مباراة قد تشهد الظهور الأول لمهاجمه الدولي السويدي الجديد ألكسندر إيزاك.

قال إيزاك إن الصورة الكاملة لا تزال غامضة بالنسبة للجميع حول ظروف انتقاله القياسي إلى ليفربول، لكن رؤية المدرب الهولندي لـ«الريدز» أرن سلوت لمهاجم نيوكاسل السابق ستتضح أكثر في مواجهة بيرنلي.

ودفع ليفربول مبلغاً قياسياً بريطانيا قدره 125 مليون جنيه إسترليني (169 مليون دولار) لجذب إيزاك أخيراً إلى أنفيلد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، بعد سعيٍ طويل للتعاقد مع النجم السويدي، الذي أثار إصراره على إتمام الصفقة استياء جماهير نيوكاسل.

بعد أن أعلن بجرأة عن نيته كتابة تاريخ جديد في ليفربول، تدرب اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً مع زملائه الجدد لأول مرة هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يخوض مباراته الأولى على ملعب تيرف مور.

يملك سلوت تشكيلة هجومية غنية بعد إنفاقه ببذخ، وسيكون من المثير للاهتمام رؤية كيف سيُدمج إيزاك في خط الهجوم الذي يضم المصري محمد صلاح، الألماني فلوريان فيرتز، الهولندي كودي خاكبو والوافد الجديد الآخر الدولي الفرنسي أوجو إيكيتيكيه.

ويعتبر ليفربول، الساعي للقب الحادي والعشرين القياسي، لفض الشراكة مع غريمه مانشستر يونايتد، الفريق الوحيد بالعلامة الكاملة في الدوري حتى الآن، وستكون مباراته ضد بيرنلي بروفة قبل استضافته أتلتيكو مدريد الإسباني الأربعاء في الجولة الأولى من المسابقة القارية العريقة.

بعد ثلاثة أشهر فقط من إقالته المفاجئة من توتنهام، سيعود بوستيكوجلو إلى شمال لندن السبت لقيادة نوتنجهام فوريست، فريقه الجديد، ضد أرسنال.

وعُيّن بوستيكوجلو من قبل فوريست هذا الأسبوع بعد إقالة البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو.

ربما تكون عودة المدرب الأسترالي الجذاب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مصحوبة بلمسة من الشماتة.

أقاله رئيس توتنهام دانيال ليفي على الرغم من قيادة توتنهام إلى لقب بالدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الموسم الماضي، منهيا صيام النادي عن الألقاب دام 17 عاماً، لذا لم يغب عن باله إجبار ليفي على التنحي عن منصبه الأسبوع الماضي.

مع ذلك، قد يكون العمل مع الملياردير اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس، مالك فوريست، أكثر صعوبة من ليفي.

قاد نونو فوريست بنجاح كبير إلى أول مشاركة أوروبية له منذ 30 عاماً، لكنه دفع ثمن تدهور علاقته مع ماريناكيس.

ضغط ماريناكيس فوراً على بوستيكوجلو الذي قاد توتنهام الموسم الماضي إلى أسوأ نتيجة له في الدوري الممتاز منذ موسم 1976-1977، مدعياً أن فوريست في وضع يسمح له بالمنافسة على ألقاب كبرى.