أسباب تأجيل «اليويفا» قرار نقل مباراة لميلان وبرشلونة خارج «القارة العجوز»



معتز الشامي (أبوظبي)



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» رسمياً، تأجيل قراره حول مقترح إقامة مباراة ميلان وكومو في الدوري الإيطالي بمدينة بيرث الأسترالية، ومباراة أخرى تقدم بها الاتحاد الإسباني لبرشلونة أمام فياريال في ميامي بأميركا، مؤكداً الحاجة إلى «جولة من المشاورات» قبل إصدار القرار النهائي.

وكان الموضوع مطروحاً أمام اللجنة التنفيذية في اجتماعها بمدينة تيرانا الألبانية، وإذا تم إقراره، سيكون سابقة تاريخية، إذ تُقام مباريات من الدوريات الأوروبية الكبرى خارج القارة لأول مرة.

وكشف يويفا في بيان أسباب التأجيل للقرار، مؤكدا مناقشة اللجنة لطلبات كل من الاتحاد الإسباني والاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بالموافقة على إقامة مباراة محلية واحدة خارج بلدها الأصلي، وتحديداً خارج نطاق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ورغم الاعتراف بأن الأمر قضية مهمة ومتنامية، وتم التأكيد على ضرورة الاستماع لوجهات نظر جميع الأطراف المعنية قبل اتخاذ قرار نهائي.

وأضاف البيان: «هناك العديد من القضايا التي يجب حسمها، و(اليويفا) بصفته الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية ملزم بمراعاة كل العوامل، لذلك لم يُتخذ أي قرار، على أن تتم جولة مشاورات مع جميع الأطراف، بما في ذلك الجماهير»، ولا يُعرف حتى الآن المدى الزمني لهذه المشاورات أو نتيجتها النهائية، ما يترك رابطة الدوري الإيطالي و(الليجا) في انتظار موقف (اليويفا).

وكشف تقرير لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، أن (اليويفا) يخشى من تزايد نقل المباريات خارج القارة، بما يؤثر على حقوق المشاهدين داخلها، بالإضافة لأن قراراً مثل هذا، قد يتبعه قرارات لباقي الدوريات الأخرى، بما يزيد من طلبات إقامة المباريات خارج القارة.

وأوضحت الصحيفة إلى أنه رغم كل التخوفات إلى أن هناك تأييداً كبيراً للسماح لتلك الدول باللعب خارج حدود القارة لكن بمباراة واحدة في الموسم، ولكن يعارض بعض أعضاء المكتب التنفيذي الأمر، وفي النهاية سيتم طرحه للتصويت خلال الفترة المقبلة داخل يويفا قبل اتخاذ قرار نهائي.

وتجدر الإشارة إلى أن مواجهة ميلان وكومو لا يمكن إقامتها على ملعب سان سيرو في فبراير 2026، بسبب استخدامه في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو-كورتينا.