لاعب يوفنتوس ينتظر «الشرط 15» لحسم انتقاله إلى نوتنجهام



معتز الشامي (أبوظبي)



كشفت تقارير إيطالية أن انتقال البرازيلي دوجلاس لويز من يوفنتوس إلى نوتنجهام فورست يتحول من خيار شراء إلى إلزامية دائمة، إذا خاض اللاعب 15 مباراة على الأقل مع الفريق الإنجليزي هذا الموسم، شرط أن يلعب 45 دقيقة في كل لقاء.

وبحسب «لا جازيتا ديلو سبورت»، و«توتوسبورت»، فإن الاتفاق يتضمن إعارة لموسم، مقابل 3 ملايين يورو، مع خيار شراء نهائي مقابل 25 مليون يورو، إضافة إلى مكافآت تصل إلى 3.5 مليون يورو.

لكن هذا الخيار يتحوّل إلى التزام تلقائي إذا استوفى لويز شرط المشاركة، ما يجعل مستقبله مرتبطاً بدقائق اللعب أكثر من نتائج الفريق، ويُذكر أن الدولي البرازيلي «27 عاماً» لم ينجح في إثبات قيمته مع يوفنتوس الموسم الماضي، حيث لم يسجل أو يصنع أي هدف خلال 27 مباراة في جميع المسابقات، رغم انتقاله بصفقة بلغت 50 مليون يورو، وحتى الآن، لم يظهر لويز بقميص نوتنجهام في الموسم الجديد، وسط ترقب جماهيري لمعرفة إن كان ينجح في إعادة اكتشاف نفسه بالدوري الإنجليزي.