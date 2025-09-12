ديربي مانشستر.. 6 محاور حاسمة تحدد مصير قمة «البريميرليج»



معتز الشامي (أبوظبي)

تتجه أنظار العالم إلى ملعب الاتحاد مساء بعد غد الأحد، حيث يستضيف مانشستر سيتي غريمه مانشستر يونايتد في أول ديربي لموسم 2025-2026، وسط ظروف متباينة للفريقين وبداية مهزوزة لكليهما، وقد رصدت شبكة أوبتا، ست نقاط قد تحسم المواجهة.

القمة تبدو متوازنة أكثر مما توحي به التوقعات الرقمية، سيتي يبحث عن إنقاذ موسمه بعد البداية الأسوأ له منذ 2004-2005، بينما يونايتد يريد استثمار سلاح الديربي الذي اعتاد أن يقلب الموازين.

1- الفوز التاريخي

رغم أن سيتي المرشح الأبرز، وفق أوبتا بنسبة فوز تصل إلى 65.6%، فإن يونايتد يمتلك تاريخاً مميزاً أمام بيب جوارديولا، إذ حقق أربعة انتصارات في 16 مباراة على ملعب الاتحاد، أي ربع خسائر المدرب الإسباني في ملعبه بالدوري.

ومنذ 2015-2016، لم يفز صاحب الأرض سوى في 6 من آخر 20 لقاء ديربي، بينما يونايتد يدخل المباراة بسلسلة 4 مباريات بلا خسارة أمام جاره، بينها الفوز الشهير في نهائي كأس إنجلترا 2024.

2- تراجع السيتي

أرقام سيتي تؤكد أن التراجع ليس وليد اللحظة، ففي آخر 38 مباراة دوري، جمع الفريق 65 نقطة فقط، أي أقل بـ19 نقطة من ليفربول المتصدر في الفترة نفسها. ومنذ نوفمبر الماضي، خسر جوارديولا 11 مباراة من أصل 49 خسارة له في البريميرليج، أي 22% في أقل من عام، ما يجعله قريباً من الهزيمة رقم 50.

3- دوافع التفوق

رغم الأرقام السلبية، ما زال سيتي أقوى على الورق. نموذج أوبتا المتعلق بـ«النقاط المتوقعة» يضعه في المركز الرابع لو حُسمت النتائج، وفقاً لفرص التهديف (xG). كما أن عودة إيرلينج هالاند المتألق دولياً بعد تسجيله 5 أهداف أمام مولدوفا قد تمثل الحل الهجومي المنتظر.

4- معضلة الحراسة

القمة قد تشهد أول ظهور لجيانلويجي دوناروما مع سيتي بعد رحيل إيدرسون، مقابل اعتماد يونايتد على ألطاي بايندير غير المقنع، ويفتقد دوناروما لإمكانيات إيدرسون في بناء اللعب، بينما بايندير ارتكب خطأ أدى لهدف كل 430 دقيقة لعب، ما يجعل حراسة المرمى نقطة توتر للطرفين.

5-الكرات الثابتة

سجل «السيتيزنز» 6 أهداف من ركلات ركنية الموسم الماضي، وكانوا ثالث أفضل فريق في نسبة توقع الأهداف «xG» من هذه المواقف (8.9)، ومع ضعف بايندير في التعامل مع الكرات العالية، قد يركز جوارديولا أكثر على استغلال الركنيات.

6- سرعات يونايتد

سيتي أكثر الفرق تعرضاً لفرص من الهجمات المرتدة هذا الموسم (5 مرات)، ويملك يونايتد ورقة خطيرة في برايان مبويمو الذي قام بـ54 جرياً خلف الدفاع، الأعلى في الدوري، وقد تربك حركيته المستمرة دفاع سيتي، كما فعل أماد ديالو في لقاء الموسم الماضي.