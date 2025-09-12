الإمارات تشارك بأكبر بعثة في تاريخ بطولات العالم للمواي تاي للشباب



أبوظبي (الاتحاد)

تشهد العاصمة أبوظبي اعتباراً من الغد انطلاق منافسات بطولة العالم للمواي تاي للشباب، بمشاركة أكثر من 1200 رياضي يمثلون نحو 100 دولة من مختلف القارات، حيث تسجل دولة الإمارات حضوراً استثنائياً عبر أكبر بعثة في تاريخ مشاركاتها ببطولات العالم للمواي تاي، والتي تضم 178 عضواً.

وتتكون البعثة من 122 لاعباً ولاعبة يمثلون مختلف الفئات والأوزان، من بينهم منتخب أصحاب الهمم، إلى جانب 21 حكماً و23 مدرباً يشرفون على متابعة التحضيرات الفنية والبدنية للاعبين، إضافة إلى 12 إدارياً مرافقاً لفئة أصحاب الهمم، في مشهد يعكس شمولية الحدث ودوره في تعزيز قيم الاندماج والتنوع.

ويعكس هذا الحضور التاريخي التزام اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، برئاسة عبدالله سعيد النيادي، بتنفيذ رؤية الدولة في تمكين الشباب، والارتقاء بالمنظومة الرياضية، وصناعة جيل واعد قادر على المنافسة في كبرى المحافل العالمية، بما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة في دعم الرياضة وتعزيز حضور الإمارات على الساحة الدولية.

من جهته، أكد علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج أن المشاركة التاريخية تأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها الإمارات في استضافة وتنظيم أبرز البطولات العالمية، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى للأحداث الرياضية الدولية، ومركز يجمع شعوب العالم على أرضها في أجواء تسودها قيم التلاقي والاحترام المتبادل.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة تنافساً قوياً بين نخبة من أفضل المواهب الصاعدة في رياضة المواي تاي، وسط توقعات بأن يحقق لاعبو الإمارات نتائج مميزة تضاف إلى رصيد إنجازاتهم، وترسخ حضورهم على خريطة الرياضة العالمية.