«الطيارة» تقلع بناموس الأبكار في مهرجان العين للهجن

علي معالي (العين)



انطلقت، اليوم، الجولة الثالثة من مهرجان العين للهجن، بمنافسات الحقايق لأبناء القبائل، والتي شهدت إقامة 15 شوطاً لمسافة 2 كلم، على ميدان الروضة، بتنظيم مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، وبإشراف اتحاد سباقات الهجن.

وتألقت «الطيارة» لمالكها عبدالله خلفان حميد النعيمي، وحصدت ناموس أول الأشواط المخصص للأبكار، بعد أن أكملت السباق بزمن قدره، 2:47:96 دقيقة «أفضل توقيت»، وكسب «مشكور» لصالح خميس حمد البطيني، صراع الشوط الثاني للجعدان، بعد أن وصل إلى خط النهاية، بزمن قدره2:50:27 دقيقة.

وتصدرت«تكريم» لحمد سلوم حمد الجنيبي، منافسات الشوط الثالث، بزمن قدره 2:49:42 دقيقة، وقدم «نفيد» لأحمد حمد مبارك الشامسي، أداء مميزاً، وخطف ناموس الشوط الرابع، بزمن قدره 2:47:96، وشارك «الطيارة» في التوقيت الأفضل، وبسطت «الشاهينية» لسيف سلطان يروان الشامسي، سيطرتها على منافسات الشوط الخامس، ووصلت إلى خط النهاية، بزمن قدره 2:49:54.

وأسفرت نتائج الأشواط من السادس وحتى العاشر، عن فوز «الشاهينية» لحمد مسلم سالم الجحافي، و«حفلان» لسالم طهميمة مطر العامري، و«التماس» لسعيد سالم حمد الجنيبي، و«الشاهينية» لحمد حميد منصور الدرعي، و«الفارس» لأحمد خليفة عامر الحبسي.

وفي الأشواط من الحادي عشر وحتى الخامس عشر، كان الفوز من نصيب «ريماس» لسالم علي سالم الجحافي، و«الظبي» لجمعة خلفان محمد الشامسي، وبارود«لعبدالله سلطان محمد الشامسي، و«جمرا» لعبدالله محمد حمد الوهيبي، و«المشهر» لمحمد علي سعيد السيفي.