السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الطيارة» تقلع بناموس الأبكار في مهرجان العين للهجن

«الطيارة» تقلع بناموس الأبكار في مهرجان العين للهجن
12 سبتمبر 2025 14:33

 علي معالي (العين)

أخبار ذات صلة
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
سالم المزروعي: الشوطان الأول والرابع.. مشهد يؤكد قوة السباق


انطلقت، اليوم، الجولة الثالثة من مهرجان العين للهجن، بمنافسات الحقايق لأبناء القبائل، والتي شهدت إقامة 15 شوطاً لمسافة 2 كلم، على ميدان الروضة، بتنظيم مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، وبإشراف اتحاد سباقات الهجن.
وتألقت «الطيارة» لمالكها عبدالله خلفان حميد النعيمي، وحصدت ناموس أول الأشواط المخصص للأبكار، بعد أن أكملت السباق بزمن قدره، 2:47:96 دقيقة «أفضل توقيت»، وكسب «مشكور» لصالح خميس حمد البطيني، صراع الشوط الثاني للجعدان، بعد أن وصل إلى خط النهاية، بزمن قدره2:50:27 دقيقة.
وتصدرت«تكريم» لحمد سلوم حمد الجنيبي، منافسات الشوط الثالث، بزمن قدره 2:49:42 دقيقة، وقدم «نفيد» لأحمد حمد مبارك الشامسي، أداء مميزاً، وخطف ناموس الشوط الرابع، بزمن قدره 2:47:96، وشارك «الطيارة» في التوقيت الأفضل، وبسطت «الشاهينية» لسيف سلطان يروان الشامسي، سيطرتها على منافسات الشوط الخامس، ووصلت إلى خط النهاية، بزمن قدره 2:49:54.
وأسفرت نتائج الأشواط من السادس وحتى العاشر، عن فوز «الشاهينية» لحمد مسلم سالم الجحافي، و«حفلان» لسالم طهميمة مطر العامري، و«التماس» لسعيد سالم حمد الجنيبي، و«الشاهينية» لحمد حميد منصور الدرعي، و«الفارس» لأحمد خليفة عامر الحبسي.
وفي الأشواط من الحادي عشر وحتى الخامس عشر، كان الفوز من نصيب «ريماس» لسالم علي سالم الجحافي، و«الظبي» لجمعة خلفان محمد الشامسي، وبارود«لعبدالله سلطان محمد الشامسي، و«جمرا» لعبدالله محمد حمد الوهيبي، و«المشهر» لمحمد علي سعيد السيفي.

سباقات الهجن
الهجن
مهرجان العين للهجن
الحقايق
اتحاد الهجن
آخر الأخبار
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
علوم الدار
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
اليوم 15:40
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
علوم الدار
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
اليوم 15:34
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
الرياضة
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
اليوم 15:33
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
الرياضة
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
اليوم 15:26
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
الذكاء الاصطناعي
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©