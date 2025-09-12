السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سلوت يطالب المشجعين بالصبر على الوافد الجديد

سلوت يطالب المشجعين بالصبر على الوافد الجديد
12 سبتمبر 2025 14:59

 
ليفربول (رويترز)
سيكون مشجعو ليفربول متحمسين لرؤية الوافد الجديد ألكسندر إيزاك لأول مرة مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن المدرب أرني سلوت قال اليوم الجمعة، إن المهاجم السويدي سيتم الدفع به تدريجياً في الفريق.
وأتمَّ إيزاك صفقة انتقاله من نيوكاسل يونايتد مقابل 125 مليون جنيه إسترليني (169 مليون دولار) في اليوم الأخير لفترة الانتقالات، لينهي بذلك ملحمة طويلة من التكهنات، ولم يشارك اللاعب (25 عاماً) سوى لمدة 18 دقيقة فقط هذا الموسم، وكانت مشاركته الوحيدة من على مقاعد البدلاء مع منتخب السويد في الهزيمة 2-صفر أمام كوسوفو يوم الاثنين الماضي.
وأشاد سلوت بمدرب منتخب السويد يون دال توماسون لاستخدامه إيزاك على استحياء وقال إن ليفربول سيدفع بالمهاجم تدريجياً، وقال سلوت للصحفيين: «سنتعامل مع أليكس كما فعلوا هم. لا تتوقعوا أن يشارك في كل مباراة لمدة 90 دقيقة، هذا بالتأكيد لن يحدث في الأسابيع المقبلة. لقد غاب عن فترة التحضير للموسم الجديد، وغاب عن ثلاثة أو أربعة أشهر من التدريبات الجماعية، علينا أن نجهزه تدريجياً، خاصة أن الفريق تنتظره مباريات كثيرة، وليس لدينا بالكاد أي وقت للتدريب، سيكون ذلك تحدياً كبيراً».
أضاف: «لكننا لم نتعاقد معه للأسبوعين المقبلين، لقد تعاقدنا معه لستة أعوام، لذا هذا ما يجب أن نضعه في الاعتبار وما يجب أن تضعه الجماهير في الاعتبار».

ليفربول
الدوري الإنجليزي
أرني سلوت
منتخب السويد لكرة القدم
