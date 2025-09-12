السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

وستهام وتوتنهام.. الأوشحة ممنوعة في «ديربي التوتر»

وستهام وتوتنهام.. الأوشحة ممنوعة في «ديربي التوتر»
12 سبتمبر 2025 15:16

 
معتز الشامي (أبوظبي)
اتخذ نادي وستهام يونايتد خطوة غير عادية بحظر ارتداء الأوشحة النصفية، أو التي تحمل ألوان أو شعارات الناديين، خلال مباراة ديربي لندن ضد توتنهام، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذه الأوشحة، التي عادة ما توزع بألوان وشعارات الفريقين، وتحظى بشعبية كبيرة بين زوّار ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ تعد تذكاراً للمباراة.
وتباع هذه الأوشحة في أرجاء الملاعب، وعادة ما تحمل اسم المباراة وتاريخها، وستصادر أجهزة الأمن خارج وداخل الملعب، الأوشحة من أي مشجع يحملها، ولن تعاد إليه بعد المباراة، التي تُلعب غداً السبت، في الجولة الرابعة من البريميرليج.
وتأتي هذه الخطوة ضمن عدد من التدابير الأمنية المشددة، التي تهدف إلى منع مشجعي الفريق الضيف من الوصول إلى مدرجات الفريق المضيف، في استاد لندن لحضور مباراة قد تكون متوترة.
ومن المتوقع أن تكون عودة محمد قدوس، الذي تعاقد معه توتنهام مقابل 54.5 مليون إسترليني في الصيف، من بين عدد من نقاط التوتر المتوقعة، التي يسعى وستهام إلى مواجهتها بإجراءات أمنية إضافية، وأثارت تعليقات اللاعب الغاني الدولي، عقب صفقة انتقال وستهام المثيرة للجدل إلى توتنهام - وهي أول صفقة انتقال بين الناديين منذ يناير 2011- استياء واسعاً لدى بعض جماهير الفريق.
ونشر توتنهام مقطع فيديو على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، حيث قال اللاعب: «أردت فقط توتنهام»، وقال وستهام يونايتد، في بيان، عبر موقعه الإلكتروني: «يود وستهام يونايتد إعلام جماهيره بتعزيز الإجراءات الأمنية خلال مباراة السبت ضد توتنهام»، وأوضح «ويشمل ذلك عمليات تفتيش إضافية عند البوابات الدوارة، وقيوداً على ارتداء الأوشحة النصفية أو التي تحمل ألوان/شعارات الناديين، وخطوات لضمان بقاء المناطق الرئيسية مخصّصة لمشجعي وستهام يونايتد فقط، كما نود أن نطلب من جميع المشجعين التحلي بالصبر عند دخول الملعب للسماح لموظفينا بإجراء هذه الفحوصات، خاصة خلال الأوقات الأكثر ازدحاماً في الـ45 دقيقة التي تسبق انطلاق المباراة».

