عدد اليوم
الرياضة

مانشستر يونايتد يفتح تحقيقاً في قضية «الأحذية الضائعة»

مانشستر يونايتد يفتح تحقيقاً في قضية «الأحذية الضائعة»
12 سبتمبر 2025 18:07

مانشستر (أ ف ب)

فتح نادي مانشستر يونايتد تحقيقاً حول كيفية فقدان لاعباته لأحذيتهن الرياضية أثناء توجههن لخوض مباراة في تصفيات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات في النرويج، مما أجبر الفريق على البحث عن أحذية بديلة بشكل عاجل.
واضطر فريق «الشياطين الحمر» لشراء عدد من الأحذية البديلة وواقيات للساق من مركز تجاري محلي، قبل ساعات من مباراته أمام أس كي بران في لقاء الذهاب، والذي خسره النادي الإنجليزي 1-0.
وقال صاحب المتجر أندريه جولورد لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن النادي أنفق الآلاف من جنيهات الاسترليني لمعالجة الوضع.
وقال جولورد «نحن متجر كبير، لكن كان من حسن حظهم أن لدينا عدداً كافياً من الأحذية المناسبة من حيث المقاسات في المخزون».
وتابع: «لقد دفعوا ما بين 200 جنيه إسترليني (270 دولاراً) و230 جنيهاً إسترلينياً لكل زوج من الأحذية، و30 جنيهاً لواقيات الساق».
وأضاف: «سبق أن جاء إلينا بعض اللاعبين بشكل فردي لأنهم نسوا أحذيتهم، لكن لم يحدث أبداً أن جاء فريق كامل لهذا السبب».
وقالت لاعبة الوسط ليزا نالسوند، وهي من مدينة بيرجن التي يتخذ منها نادي أس كي بران مقرا له، للتلفزيون النرويجي إنها طلبت من والدتها أن تحضر لها بعض الأحذية إلى الملعب.
من جهته، قال متحدث باسم مانشستر يونايتد «فُقِدت حقيبة تحتوي على بعض أحذية لاعباتنا أثناء الرحلة إلى بيرجن».
وأضاف «نحقّق في أسباب حصول هذا الأمر، في الوقت الحالي، لقد أمّنا أحذية جديدة لجميع اللاعبات المعنيات».

إنجلترا
مانشستر يونايتد
دوري أبطال أوروبا
النرويج
