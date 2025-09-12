بني ياس يتصدر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو بالفجيرة



الفجيرة (الاتحاد)



انطلقت في مجمّع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة، منافسات «الجولة السادسة» من «النسخة الثانية» لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو «فئة البدلة»، وسط حضور جماهيري كبير ومشاركة نخبة لاعبي الأندية والأكاديميات المحلية.

وتم تخصيص نزالات اليوم الأول لفئات الشباب والكبار والأساتذة، حيث حفلت المواجهات بالقوة والندية، خاصة مع دخول البطولة مراحلها الأخيرة، حيث إن كل نقطة باتت حاسمة في تحديد هوية البطل.

وأسفرت نتائج اليوم الأول عن تصدر نادي بني ياس للجوجيتسو، فيما جاءت أكاديمية «M.O.D» في المركز الثاني، وحلّ نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً، ويعكس هذا الترتيب قوة التنافسية بين الأندية لاستثمار الجولات المتبقية في حسم المنافسة على الصدارة.

وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو: «الجولة السادسة تجسد حجم الزخم الذي تحظى به البطولة، حيث يتجاوز عدد المشاركين 1600 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، وهو مؤشر واضح على المكانة المرموقة التي وصلت إليها البطولة وقدرتها على ترسيخ مكانتها واحدة من أكبر وأهم البطولات على الساحة الرياضية المحلية».

وأضاف: «ما يلفت الانتباه هو الحضور الجماهيري الغفير، ولا سيما من جانب الأسر والعائلات التي حرصت على مرافقة أبنائها وتشجيعهم، وهذا المشهد العائلي يضيف إلى البطولة بعداً إنسانياً ومجتمعياً يعكس القيم النبيلة لرياضة الجوجيتسو، ويؤكد أن اللعبة لم تعد مجرد منافسة على البساط، بل أسلوب حياة يعزز الروابط الأسرية والمجتمعية».

وقال علي قدور اليماحي، مدير فرع مصرف أبوظبي الإسلامي بالفجيرة: «يسرنا أن نرى هذا المستوى الرفيع من التنظيم والمشاركة المكثفة من الأندية والأكاديميات في البطولة، وشهدنا منافسات قوية ومهارات مميزة أظهرها اللاعبون، وسط هذا الحضور الجماهيري الغفير».

وقال راشد الشحي، لاعب نادي الوحدة الفائز بذهبية فئة الكبار وزن 56 كجم: «فخور بتحقيق هذا الإنجاز والفوز بذهبية البطولة التي تحمل اسماً غالياً على الجميع، المنافسات كانت قوية وخضت نزالات عديدة أمام لاعبين متميزين، وشاركت في الجولة الماضية وحققت الميدالية الفضية، ولكن مع التدريب المكثف تمكنت من حصد المركز الأول وإضافة مزيد من النقاط إلى رصيد النادي».

وقالت حنين الخوري، لاعبة نادي بني ياس للجوجيتسو الفائزة بالميدالية الذهبية فئة الشباب وزن 57 كجم: «فخورة للغاية بالفوز بالميدالية الذهبية في هذه البطولة المهمة، حيث يمنحني ذلك حافزاً قوياً لتطوير أدائي وصقل مهاراتي أكثر وتحقيق مزيد من الإنجازات في البطولات المقبلة».