الرياضة

«طوفان» بطل سباق العالية للبوانيش الشراعية في أبوظبي

«طوفان» بطل سباق العالية للبوانيش الشراعية في أبوظبي
12 سبتمبر 2025 18:35

 
أبوظبي (الاتحاد)

اختتم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سباق العالية للبوانيش الشراعية الذي أقيم في العاصمة أبوظبي، وسط مشاركة قوية بلغت 40 بانوشاً، جسدت روعة التراث البحري الأصيل، وتنافس النواخذة على المراكز الأولى في أجواء متميزة.
وأسفرت النتائج عن فوز البانوش «طوفان» بالمركز الأول، بقيادة النوخذة أحمد إسماعيل المرزوقي، وللمالك حمد راشد الرميثي، فيما حل في المركز الثاني البانوش «مربان» بقيادة النوخذة إبراهيم إسماعيل المرزوقي، وللمالك زايد عبدالله الحوسني، وجاء في المركز الثالث البانوش «الهادي» للمالك، والنوخذة عبدالله صباح الرميثي.
وفي الختام، قام كل من سعيد حميد المهيري، رئيس قسم الصيانة العامة والدعم الفني، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية، وخليفة السويدي رئيس الأكاديمية، والدكتور غوية النيادي، نائب رئيس أول للخدمات الطبية، وجودة الحياة في مجموعة أدنوك، بتكريم الفائزين.
وأكد نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن سباق العالية للبوانيش يعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها الرياضات التراثية في الدولة، ويجسد الاهتمام المستمر بإحياء الموروث البحري ونقله إلى الأجيال الجديدة.

الإمارات
أبوظبي
البوانيش الشراعية
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
