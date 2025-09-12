السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
هنري يكشف مصير زيدان بعد كأس العالم

هنري يكشف مصير زيدان بعد كأس العالم
12 سبتمبر 2025 19:23

معتز الشامي (أبوظبي)

ارتبط اسم زين الدين زيدان بالمنتخب الفرنسي، منذ رحيله عن تدريب العملاق الإسباني ريال مدريد في عام 2021، ويتزايد عدد الأصوات التي تجمع على أن زيدان الخليفة الأنسب لـ ديدييه ديشامب.
ووفقاً لصحيفة «ليكيب»، هناك إجماع شبه كامل داخل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على تولي «زيزو» المسؤولية بعد كأس العالم 2026.
ورغم أن رئيس الاتحاد فيليب ديالو، يصر على أنه «من المبكر للغاية» اتخاذ القرارات، فإن شخصية زيدان تظل حاضرة دائماً مستقبلاً حتمياً للمنتخب الفرنسي.
ويستمر العقد الحالي لديشامب مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حتى 31 يوليو 2026، ويغطي كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أي محادثات لتمديد فترة ولايته بعد هذا التاريخ.
وزاد النجم الفرنسي تييري هنري، المعلق على قناة «سي بي إس»، من حدة الجدل، ولم يخف الأمر الواضح، حيث قال عندما سئل مباشرة عن زيدان: «لا أعرف بماذا أجيب، كلنا نعرف من سيكون المدرب القادم، أنتم تعرفونه، وأنا أعرفه، وأتمنى له كل التوفيق»، ولم تكن كلمات نجم منتخب فرنسا السابق وصديق زيدان بمثابة تعليق بقدر ما كانت بمثابة تأكيد لما ينتظر فرنسا.
وأكد تصريحات صديق مقرب لزيدان، والذي صرح لصحيفة «ليكيب»، بأن «زيدان يعرف كل شيء»، ويدرك تماماً مدى رغبة اللاعبين في العمل تحت قيادته، مشيراً إلى أن جاذبيته وألقابه وخبرته تجعله الشخصية الأكثر احتراماً لقيادة فرنسا مستقبلاً.
ومع اقتراب نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يبدو أن مقاعد أبطال العالم لديها بالفعل وريث واضح وهو زين الدين زيدان، ولم يدرب زيدان سوى نادٍ واحد في مسيرته التدريبية، حيث أدار ريال مدريد على مدار فترتين مختلفتين، بعد أن درب في البداية بصفوف ريال مدريد «كاستيا» تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

فرنسا
منتخب فرنسا
كأس العالم
ديديه ديشامب
زين الدين زيدان
تيري هنري
ريال مدريد
