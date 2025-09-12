مدرب أتلتيكو مدريد يستنجد بالجماهير!



مدريد (د ب أ)



أكد دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، على أهمية التواجد الجماهيري في المدرجات لدعم فريقه في المباريات.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة فياريال السبت في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، حيث يسعى سيمويني لقيادة فريقه نحو تحقيق أول فوز له في الدوري هذا الموسم.

وقال سيميوني في تصريحات نشرتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «تواجد الجماهير أمر بالغ الأهمية، خاصة الأشخاص خلف المرمى، الذين يجب أن يبذلوا كل ما في وسعهم لخلق أمسيات مذهلة، لدينا العديد من الوافدين الجدد؛ عليهم أن يفهموا معنى الاستاد، وما يمثله المشجعون في أتلتيكو، نحتاج أن يدعمنا المشجعون لنقدم مباراة جيدة».

وعند سؤاله عما ينتظره من جماهير فريقه فيال مباراة، قال سيميوني: «أنا لا أنتظر، فحين تنتظر في الحياة، تصاب باليأس، علينا أن نعمل حتى يتعرف الناس على الفريق ويشعروا بالانتماء له، أما عن المودة التي أظهرها لي المشجعون، فقد كنت ممتناً لها منذ وصولي في عام 1994، وأنا من يجب عليه الاستمرار في تقديم ما يتوقعه الناس من فريقنا».

وأضاف:«لم يكن لدينا الكثير من الوقت، مثل ما يحدث لكل الفرق في فترات التوقف الدولي، ركزنا على التعرف على الأخطاء وكثفنا التدريبات على أوجه القصور، أتمنى أن يدخل اللاعبون الدوليون المباراة وهم في حالة جيدة». وبسؤاله عن تعليقه على ما قاله رئيس النادي إنريكي سيريزو بان الفريق مستعد للفوز بلقب، قال سيميوني: «أنتم تعرفونني منذ وقت طويل، إذا قال الرئيس ذلك، فهذه أخبار سارة».

وعن أداء فياريال، قال سيميوني:«فياريال يلعب بأسلوب محدد جداً، مدربهم يستخدم تشكيل 4 - 4 - 2 بشكل شبه مثالي، مع الهجمات المرتدة ولديه لاعبون يتمتعون بالسرعة، سنواجه فريقاً يجسد تماماً نظاماً استخدمناه كثيراً، وهو مألوف جدا بالنسبة لنا، وبأدواتنا، سنحاول الاقتراب مما نريد تحقيقه».