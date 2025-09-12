تشيلسي مهدد بغياب نجوم أميركا الجنوبية!



لندن (د ب أ)



ذكر تقرير ان إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، ربما يفتقد جهود أربعة من نجوم الفريق من أميركا الجنوبية في مباراة الفريق أمام برينتفورد السبت.

وذكر التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن الثلاثي البرازيلي جواو بيدرو وإستيفاو ويليان وأندري سانتوس، عادوا إلى إنجلترا الخميس، بعدما شاركوا في خسارة المنتخب البرازيلي أمام بوليفيا صفر-1، فيما عاد مويسيس كايسيدو في وقت متأخر من نفس اليوم، عقب فوز الإكوادور على الأرجنتين.

أقيمت مباراة البرازيل على ارتفاع يزيد عن 4000 متر، مما شكل عاملاً إضافياً يعقد فترات التعافي.

وقال ماريسكا: «وصل الثلاثي البرازيلي بالأمس، لم يتدربوا، خضعوا لبعض حصص الاستشفاء».

وأكد المدرب الإيطالي أيضاً أن المهاجم ليام دياب على الأرجح سيغيب لفترة قد تصل إلى 12 أسبوعاً عقب إصابته في أوتار الركبة قبل فترة التوقف الدولي.

وقام النادي بإعادة ماركو جويو من إعارته لسندرلاند في اليوم الأخير من الانتقالات بعد الفشل في محاولته لاستعادة نيكولاس جاكسون الذي أعير لبايرن ميونيخ.

وقال ماريسكا: «ليام يغيب لفترة تتراوح ما بين 10 إلى 12 أسبوعاً، مازال الطريق طويلاً».

وأضاف: «الإصابة تعني أن المهاجم الصريح الوحيد الذي نمتلكه هو جويو، يمكن لجواو أيضاً أن يلعب في نفس المركز، أمام فولهام استخدمنا تيريك جورج في مركز المهاجم، يمكننا التفكير فيه أيضاً».