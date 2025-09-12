ليفربول ينفق 710 ملايين إسترليني في «صيف مرعب»!



معتز الشامي (أبوظبي)



دخل ليفربول سوق الانتقالات الصيفية 2025 بقوة غير مسبوقة، في نافذة ستبقى علامة فارقة في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي على السواء، وبعد تتويج «الريدز» بلقب «البريميرليج» تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، كانت التوقعات تشير إلى تعزيزات محدودة، لكن ما حدث فاق كل التوقعات، حيث تم إنفاق إجمالي وصل إلى 710 ملايين جنيه إسترليني بين صفقات بيع وشراء، جعل صيف ليفربول «الأغلى» في تاريخ «البريميرليج».

أكد سلوت قبل نهاية الموسم الماضي حاجته إلى «أسلحة إضافية» لتطوير أسلوب اللعب، ورغم النجاح المحلي، أظهرت الإحصاءات أن الفريق لم ينتصر سوى في 10 مباريات بفارق أكثر من هدفين خلال 56 مباراة، كما أن الإرهاق لعب دوراً في خروجه من دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان وخسارة نهائي كأس الرابطة.

لذلك، كان ضرورياً تنويع الخيارات الهجومية وتوسيع قاعدة اللاعبين الأساسيين، خصوصاً مع رحيل ترينت ألكسندر-أرنولد إلى ريال مدريد، واقتراب داروين نونيز ولويس دياز من المغادرة.

وتمثلت الصفقات الأبرز في ضم فلوريان ڤيرتس من باير ليفركوزن مقابل 116 مليون إسترليني، ثم التعاقد مع السويدي ألكسندر إيساك من نيوكاسل في صفقة وصلت إلى 125 مليون إسترليني، ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم البريطانية، كما ضم ليفربول المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت مقابل 79 مليون إسترليني، بهذه التعاقدات، بلغ إجمالي الإنفاق نحو 449 مليون إسترليني (مع الحوافز)، وهو رقم لم يسبق لأي نادٍ إنجليزي الوصول إليه في ميركاتو واحد.

وفي المقابل، نجح النادي في جني نحو 260 مليون إسترليني من بيع 8 لاعبين، أبرزهم داروين نونيز إلى الهلال السعودي (56.6 مليون)، ولويس دياز إلى بايرن ميونيخ (65.5 مليون)، إلى جانب هارفي إليوت إلى أستون فيلا بعقد إعارة ملزم بالشراء، وجاريل كوانساه إلى ليفركوزن بـ35 مليون.

ورغم الإنفاق الضخم، حافظت الإدارة على فلسفة «الاستدامة المالية» تحت إشراف مجموعة فينواي، ليبقى صافي الإنفاق 189 مليون إسترليني فقط، وهو رقم لا يبدو صادماً في ضوء أرباح 2024.

وكان رحيل ألكسندر-أرنولد بمثابة نقطة البداية، فغم توقع انتقاله مجاناً، استطاع مايكل إدواردز المدير التنفيذي لكرة القدم أن يحصل من ريال مدريد على 10 ملايين إسترليني. لتعويضه، تعاقد ليفربول مع الهولندي جيريمي فريمبونج من ليفركوزن مقابل 29.5 مليون إسترليني، بجانب تجديد عقد الواعد كونور برادلي.

الميزة اللافتة أن جميع الصفقات تقريباً جاءت للاعبين تحت سن 25، بهدف «تأمين المستقبل»، الحارس مامارداشفيلي وصل من فالنسيا، ومعه الشاب جيوفاني ليوني من بارما لتعزيز الدفاع، وفي الظهير الأيسر جاء المجري ميلوش كيركيس من بورنموث، ليشكل منافسة لآندي روبرتسون، الذي قرر البقاء وتسلّم شارة نائب القائد، الإدارة حرصت على إدخال بنود «إعادة شراء» في عقود كوانساه وإليوت وبن دويك، لضمان إمكانية استرجاعهم مستقبلاً، ما يعكس رؤية استراتيجية طويلة المدى.

الانتقالات الضخمة لم تكن التطور الوحيد، فالنادي شهد تعديلات إدارية مهمة بضم جيني بيتشام مديراً مالياً وجوناثان بامبر كمدير الشؤون القانونية، مع استمرار بيلي هوجان مديراً تنفيذياً، كما تغيرت بعض المناصب الفنية، أبرزها رحيل مساعد المدرب جون هايتينجا إلى أياكس، واستقدام الهولندي جيوفاني فان برونكهورست، بجانب عودة الإسباني خافي ڤاليرو مدرباً للحراس.

لم يخل الصيف من لحظات مأساوية، إذ فقد النادي أحد أعمدته، ديوجو جوتا، في حادث سير مأساوي في يوليو، هذه الفاجعة جمّدت تحركات الإدارة مؤقتاً وأثرت عاطفياً على الأجواء داخل الفريق، لكنها زادت إصرار المجموعة على المضي قدما.

في النهاية، خرج ليفربول بسوق انتقالات تاريخي من حيث الحجم والنوعية، فريق شاب، مدجج بالنجوم، وعلى رأسهم إيساك وڤيرتس، مع تعزيزات دفاعية وحلول تكتيكية متعددة، رغم صعوبة إعادة إنفاق مماثل في المستقبل، ترى الإدارة أن هذه «الطفرة» كانت ضرورية، وأنها وضعت أساساً لفريق قادر على المنافسة محلياً وأوروبياً لسنوات،

الآن، التحدي أمام آرنه سلوت، كيف يوظف هذه الكتيبة الجديدة ليصنع نسخة أكثر شراسة، قادرة على الدفاع عن لقب «البريميرليج»، والمضي بعيداً في دوري الأبطال.