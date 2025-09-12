السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الظفرة إلى «النقطة السادسة» من بوابة «النواخذة»

الظفرة إلى «النقطة السادسة» من بوابة «النواخذة»
12 سبتمبر 2025 20:09

 
إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

حصد الظفرة فوزاً مهماً أمام دبا 2-1، ضمن «الجولة الثالثة» من «دوري المحترفين»، ليرفع «الفارس» رصيده إلى 6 نقاط، فيما يبقى سجل «النواخذة» خالياً، بعد أن تلقى الخسارة الثالثة على التوالي، أحرز هدفي الظفرة، المغربي محمد الخلوي في الدقيقة السادسة، والمغربي كريم البركاوي في الدقيقة 74، فيما سجل العراقي مهند علي هدف دبا في الدقيقة 27.
فرض التعادل نفسه في الشوط الأول، بعد أن نجح محمد الخلوي في منح التقدم للظفرة في الدقيقة السادسة، عندما تلقى الكرة من خارج المنطقة، وراوغ أكثر من لاعب، وسددها قوية على يسار محمد سالم حارس دبا، الذي أدرك التعادل عن طريق مهند علي في الدقيقة 27، إثر كرة طولية أمام المنطقة، لعبها على يسار أمجد السيد حارس الظفرة، وفي الشوط الثاني، نجح «الفارس» في انتزاع النقاط الثلاث، بالهدف الثاني الذي جاء بتوقيع كريم البركاوي في الدقيقة 74، وتراجع الحكم عن إشهار البطاقة الحمراء في وجه عبدالله خميس لاعب دبا، بعد العودة إلى «الفار»، في الدقائق الأخيرة للمباراة التي انتهت لمصلحة صاحب الأرض والجمهور.

دوري أدنوك للمحترفين
الظفرة
دبا الفجيرة
