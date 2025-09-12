جماهير نيوكاسل تهاجم «مدرسة ثانوي» بسبب برشلونة!



معتز الشامي (أبوظبي)



أعلن نيوكاسل يونايتد إلغاء 45 تذكرة لمباراته المنتظرة في دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة، بعدما تبيّن أنها اشتُريت من مدرسة في مدينة دندي الأسكتلندية، التي تبعد 190 ميلاً عن تينيسايد، القرار جاء بعد موجة غضب كبيرة بين جماهير النادي بسبب الندرة الهائلة في التذاكر والإقبال غير المسبوق على حضور اللقاء.

وكان أكثر من 110 آلاف مشجع دخلوا في طابور إلكتروني يوم الاثنين الماضي لشراء تذاكر المباراة المقررة في 18 سبتمبر على ملعب سانت جيمس بارك، الذي يتسع لـ52300 متفرج.

وعندما انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي إعلان من مدرسة «هاي سكول أوف دندي» عن توفير «رحلة استثنائية» تشمل حضور المباراة، مقابل 295 جنيهاً إسترلينياً للطالب شاملة السفر والإقامة والوجبات والتذكرة، اندلع الغضب بين جماهير نيوكاسل.

أكدت المدرسة أن التذاكر حصلت عليها من خلال «مزود معتمد» هي جزء من حزمة جماعية، مشيرة إلى أنها سبق ونظمت رحلة مشابهة لحضور مباراة نيوكاسل ضد ميلان في ديسمبر 2023، لكن النادي أوضح في بيان رسمي أن هذه المقاعد تم الحصول عليها عبر إعادة بيع غير مصرّح بها، وهو ما يخالف شروط التذاكر الموسمية.

وقال متحدث باسم نيوكاسل «النادي ألغى عدداً من التذاكر الخاصة بمباراة دوري الأبطال أمام برشلونة بسبب خرق لشروط التذاكر الموسمية، والتذاكر الموسمية المعنية أُلغيت أيضاً فوراً ومن دون تعويض، ويُعاد طرحها للبيع للجماهير عبر المنصة الرسمية»، وشدد النادي على أنه لا يستخدم أي موقع لإعادة بيع التذاكر، وأن الطريقة الوحيدة المسموح بها هي من خلال منصته الرسمية وبالسعر الأساسي.

ومن جهتها، عبّرت جمعية جماهير نيوكاسل عن ارتياحها لخطوة النادي، مؤكدة أن «التذاكر يجب أن تكون في أيدي المشجعين الحقيقيين»، وكانت الجمعية قالت في وقت سابق إن الحادثة «تركت طعماً مراً» لدى المشجعين الذين يدفعون اشتراكات تصل إلى 47 جنيهاً في الموسم للدخول في قرعات شراء التذاكر، من دون ضمان الحصول عليها.

ومن جانبها أبدت المدرسة أسفها، مؤكدة أنها اشترت التذاكر بـ«حُسن نية»، لكنها لم تستبعد تنظيم «مشاهدة جماعية» للطلاب الذين حُرموا من الرحلة.

وأعادت القضية تسليط الضوء على أزمة التذاكر في النادي، حيث أدى الطلب الهائل على المباريات الأوروبية، بجانب ارتفاع الأسعار، إلى حالة من التوتر بين الإدارة والجماهير، في وقت ترى الجمعية أن «الشفافية الكاملة في سياسات التذاكر» باتت ضرورة ملحّة.