عمالقة أوروبا تراقب فان ديك الجديد!



معتز الشامي (أبوظبي)



يشتهر أياكس الهولندي بتخريج لاعبين من الطراز العالمي، بعد أن كون قاعدة من المواهب على مر السنين، ويعد يوهان كرويف هو أشهر أبناء أياكس، لكن ماركو فان باستن، وفرانك ريكارد، ودينيس بيركامب، وكلارنس سيدورف، وباتريك كلويفرت بعض من المواهب العالمية التي برزت في أكاديميته المرموقة.

وانتقل جوريل هاتو، قائد النادي في السادسة عشرة من عمره فقط، إلى تشيلسي هذا الصيف، لكن هناك مدافعاً شاباً آخر يحظى بمتابعة عمالقة أوروبا، من أجل صراع محتمل على الظفر بخدماته، وهو آرون بومان.

وتألق اللاعب البالغ 18عاماً في صفوف الشباب مع العملاق الهولندي، ومنحه جون هيتينجا، أول ظهور له مع الفريق الأول في الدوري الهولندي هذا الموسم، وأظهر هيتينجا، مدرب أياكس، ثقة كبيرة بـ«بومان» بإشراكه أساسياً في المباراة الافتتاحية للدوري ضد تيلستار، وتألق قلب الدفاع الشاب في الفوز 2-0.

لم يشارك بومان في المباريات الثلاث التالية لأياكس بسبب إصابة طفيفة، لكنه عاد مع منتخب هولندا تحت 19 عاماً خلال فترة التوقف الدولي، ويكتسب نجم أياكس الشاب سمعة طيبة، وهو محط أنظار أبرز الأندية الأوروبية.

ولد بومان في هارلم، هولندا، وهو يحمل الجنسية البريطانية أيضاً لأمه الجامايكية-الإنجليزية، بينما كان بإمكان هذا النجم الشاب تمثيل إنجلترا، لكنه ملتزم تجاه هولندا، ومثّلها في فئات الشباب.

وتدرج بومان في الفئات العمرية في نادي مسقط رأسه كونينكليك، قبل أن ينضم إلى أياكس عام 2018، كانت بدايته الاحترافية مع فريق الشباب في أياكس في أبريل 2024 في دوري الدرجة الثانية الهولندي، قبل أن يصعد إلى الفريق الأول.

ويقارن بومان بمثله الأعلى فيرجيل فان دايك، لما يتميز به من لياقة بدنية عالية وفهم دقيق للتمركز وهدوء أعصاب، ويتمتع اللاعب الشاب براحة كبيرة في الاستحواذ على الكرة، وقراءته للعب ممتازة بالنسبة لعمره. ومن المثير للاهتمام أن بومان بدأ مسيرته كمهاجم، وسجل هدفاً رائعاً في فترة ما قبل الموسم مع أياكس ضد سلتيك.

ويتنافس عمالقة أوروبا على بومان، الذي كان محل اهتمام العديد منها لكن أياكس مصمم على تمديد عقده، ودخل اللاعب الهولندي الدولي الشاب العامين الأخيرين من عقده، ويأمل أياكس في تمديده لما بعد عام 2027، وهناك اهتمام جدي من العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، واعترف بومان بأن «حلمه» اللعب لأحد الأندية الإنجليزية الكبرى.

من جانبه قال بومان في وقت سابق من هذا العام «اللعب لأحد أندية المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي حلمي، مع أن اللعب في المراكز الأولى في إسبانيا أو أي دولة كروية كبرى سيكون أمراً رائعاً أيضاً»، وتراقب أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي اللاعب البالغ 18 عاماً، بينما يتابع برشلونة تطوره باستمرار.