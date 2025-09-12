تودور: اليوفي قادر على حسم لقب «الكالشيو»!



معتز الشامي (أبوظبي)



أكد المدرب الكرواتي إيجور تودور، المدير الفني ليوفنتوس، أن فريقه قادر بكل وضوح على الفوز بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، مشيراً إلى أن مواجهة الإنتر في ديربي إيطاليا تحمل قيمة أكبر من مجرد ثلاث نقاط، وتقام المباراة المرتقبة مساء السبت على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، حيث يتطلع «البيانكونيري» لتعزيز بدايته القوية أمام منافس مباشر على اللقب.

وقال تودور في تصريحات لشبكة «دازون»: «مباراة أكبر من ثلاث نقاط، لذلك التحضير لها يكون أسهل، إالنتر فريق رائع يملك لاعبين ناضجين وذوي خبرة، لكننا سنركز على نقاط قوتنا، ونعمل على معالجة ما يجب إصلاحه، وفي النهاية سنرى من يستحق الفوز».

وعن فرص فريقه في المنافسة على اللقب،قال: «بالطبع يمكن ليوفنتوس الفوز بالأسكوديتو، تحدثت مع اللاعبين في بداية الموسم عن إمكانية الفوز بالدوري وأهدافنا، ثم أغلقت هذا الباب، لا أحب الحديث كثيراً، الأهم تحقيق النتائج على أرض الملعب».

وتطرّق المدرب إلى موقف المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش، الذي كان مرشحاً للرحيل في الصيف، قبل أن يبقى في تورينو، قائلاً: ـيالوضع معقد بعض الشيء، عقده ينتهي بنهاية الموسم، لكنه ما زال صغيراً في السن (25 عاماً)، وأمامه أفضل سنوات مسيرته، أظهر تركيزاً كبيراً في لحظة صعبة، وأحاول أن أوازن بين منحه الحب عندما يحتاجه ومعاقبته حين يتطلب الأمر».

كما أثنى تودور على موهبة التركي الشاب كينان يلدز، وقال: »لا أحتاج لأن أقول له شيئاً أمام زملائه، لأنه يقوم بكل ما يجب القيام به، الفارق بين لاعب وآخر هو الحافز اليومي، ويلدز يثبت أنه يمتلك كل مقومات أن يصبح لاعباً كبيراً».

وأشاد المدرب الكرواتي أيضاً بمدافعه البرازيلي جليسون بريمر بعد عودته من إصابة الرباط الصليبي»، وقال: «جليسون مهم للغاية، ليس فقط بقدراته الفنية بل بشخصيته أيضاً، هو قائد حقيقي في غرفة الملابس، ودائماً متاح لمساعدة زملائه».

وعن شعوره بقيادة النادي الذي لعب له سنوات طويلة، أوضح تودور «شعور رائع، مسيرتي لاعباً انتهت مبكراً بسبب إصابات الكاحل، ولم أقدم كل ما كنت أتمناه ليوفنتوس. عندما بدأت التدريب حلمت بقيادة الفريق، لأني كنت أشعر أنني مدين له بشيء ما».

وعند سؤاله عن اللاعب السابق الذي يتمنى ضمه للفريق الحالي، أجاب دون تردد «زين الدين زيدان، زيزو هو كرة القدم».