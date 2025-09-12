كواداردو: كونتي رفض انتقالي من تشيلسي إلى يوفنتوس



معتز الشامي (أبوظبي)



كشف الجناح الكولومبي خوان كواداردو، لاعب بيزا الحالي، أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي لم يكن يرغب في رحيله من تشيلسي إلى يوفنتوس عام 2015، بسبب العلاقة المتوترة بين المدرب و«السيدة العجوز».

وقال كواداردو في تصريحات لصحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت»: «كونتي لم يغادر يوفنتوس على أفضل حال، لذلك كانت هناك بعض المشاكل، لم يكن يريد السماح برحيلي. جاءتني عروض من أندية أخرى، خصوصاً من الخارج، لكن عندما علمت باهتمام يوفنتوس، أخبرت وكيلي أنني لا أريد سوى ارتداء قميص الأبيض والأسود»

وانتقل كواداردو بالفعل إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة أولا، مع خيار الشراء، قبل أن يقرر النادي تفعيل بند التعاقد النهائي في نهاية موسم 2015-2016، وخلال مسيرته في تورينو، أصبح النجم الكولومبي أحد ركائز الفريق، حيث حقق 5 ألقاب للدوري الإيطالي وعدة كؤوس محلية، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017.

وأضاف: «أصبحت مشجعاً ليوفنتوس، أمي ما زالت تعيش هناك، وأطفالي وُلدوا في تورينو، وقضيت ثماني سنوات سحرية، مقارنة بمرحلة فيورنتينا، أصبحت أكثر اكتمالاً ونضجاً، لكن ندمي الوحيد هو خسارة نهائي كارديف».

ورغم هذا التاريخ، تدهورت علاقة كواداردو بجزء من جماهير يوفنتوس، بعد رحيله إلى إنتر ميلان في صيف 2023 مجاناً، عقب رفض إدارة النادي تجديد عقده، وقال اللاعب «أليجري كان يريد استمراري، ولم تكن لدي أي شكوك، كنت أرغب في البقاء، ثم تغيّر كل شيء برحيل الإدارة والمدرب، وبقيت في انتظار مكالمة لم تأتِ، واكتشفت عبر وسائل التواصل أن قصتي مع يوفنتوس انتهت، كان الأمر محزناً، لكن هذه هي كرة القدم، جماهير يوفنتوس ستظل دائماً في قلبي».

وانضم كواداردو إلى بيزا هذا الصيف في صفقة انتقال حر، وتحدث أيضاً عن القمة المرتقبة بين يوفنتوس والإنتر في ديربي إيطاليا «يوفنتوس عزز صفوفه بلاعبين كبار، لكن الإنتر يبقى الأقوى، رغم أنه لم يفز بأي لقب في الموسم الماضي».