11 بطولة للتايكواندو في الموسم الجديد

الفجيرة (وام)



اعتمد اتحاد التايكواندو، تنظيم 11 بطولة في الموسم الجديد، 2025 - 2026، وتحديد شروط المشاركة في المنافسات المختلفة.

وينطلق الموسم الجديد ببطولتي الإمارات المفتوحة للذكور والإناث، 18 و19 أكتوبر المقبل، تليها بطولة الصداقة الإماراتية الكورية للشباب والرجال، والآنسات والسيدات، المفتوحة 1 نوفمبر.

ويتضمن الموسم أيضاً تنظيم فعاليات منافسات التايكواندو في دورة كلباء الشاطئية المفتوحة للأشبال والناشئين 9 نوفمبر، وبطولة كأس الاتحاد لفئتي الأطفال والأشبال 10 يناير 2026، تليها في اليوم التالي البطولة نفسها للإناث للأطفال، ولفئة الناشئين 11 أبريل، وللإناث فئة الناشئات 12 أبريل.

وتقام بطولة دبي المفتوحة للأشبال والناشئين والشباب، المفتوحة لفئتي «الذكور والإناث» 9 مايو 2026، وبطولة كأس الإمارات للشباب والآنسات، والرجال والسيدات 30 و31 مايو.

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد، الدورات التأهيلية الجديدة للموسم، وتنطلق بدورة المدربين والإداريين 27 و28 سبتمبر، تعقبها دورة حكام التايكواندو 4 و5 أكتوبر، لتأهيل الحكام الجدد، وتختتم بدورة صقل الحكام المسجلين لدى الاتحاد 11 و12 أكتوبر.

