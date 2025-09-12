الكشف عن تمثال بكنباور خارج «أليانز أرينا»



ميونيخ (أ ف ب)



كُشف النقاب عن تمثال برونزي تكريماً لأسطورة كرة القدم الألمانية الراحل فرانز بكنباور، في أعلى الساحة المؤدية إلى معقل نادي بايرن ميونيخ ملعب أليانز أرينا الذي أسهم بكنباور بشكل كبير في بنائه مطلع الألفية الجديدة.

تُوفي بكنباور في السابع من يناير 2024 عن 78 عاماً، وهو يُعتبر أسطورة كرة القدم الألمانية لاعباً (بطل أمم أوروبا 1972، بطل العالم 1974، وبطل كأس الأندية الأوروبية البطلة ثلاث مرات توالياً بين 1974 و1976)، ومدرباً (بطل العالم 1990)، ومسؤولاً إدارياً لأكثر من نصف قرن منذ ستينيات القرن الماضي.

ويُصوّر التمثال الذي صممته الفنانة ماتيلد رومانيولي، «القيصر فرانز» ينظر إلى الأمام، وهو يضع قدمه اليمنى على الكرة، في تجسيد للوضعية التي تميّز بها في مركز «الليبرو»، مرتدياً قميص بايرن في أوائل السبعينيات.

وقال هربرت هاينر رئيس بطل ألمانيا 34 مرة «الوقوف هنا اليوم، كشف النقاب عن التمثال ورؤية عدد الأشخاص الذين حضروا، هو لحظة مؤثرة»، مضيفاً «كنت قد أصبحت صديقاً مقرباً من بكنباور خلال السنوات الماضية، نفتقده جميعاً، لا كلاعب كرة قدم فقط، بل كشخص قبل كل شيء».

وصُنع التمثال بحجم يزيد بمقدار مرة ونصف عن الحجم الطبيعي للحائز على الكرة الذهبية في 1972 و1976، وقد وُضع على قاعدة على شكل المعين التقليدي لولاية بافاريا.

وقال ديتر رايتر رئيس بلدية ميونيخ إن التمثال يُمثّل «أعلى تكريم يمكن للمدينة منحه لشخص بعد وفاته».

يقع تمثال بكنباور بالقرب من تمثال أسطورة أخرى لبايرن ولكرة القدم الألمانية جيرد مولر الذي تُوفي في 15 أغسطس 2021.

وبذلك، يتّحد «القيصر» و«المدفعجي» مرة أخرى أمام أليانز أرينا، وهو الملعب الذي شُيّد في مطلع الألفية الجديدة وافتُتح في 2005، بفضل مبادرة من بكنباور خلال فترة إدارته للعملاق البافاري إلى جانب أولي هونيس وكارل-هاينتس رومينيجه.

ويُعدّ هذا التمثال أحدث تكريم يُمنح لبكنباور منذ وفاته، بعدما أُزيل قميصه الأحمر الذي يحمل الرقم 5 من السقف الداخلي لملعب أليانز أرينا.

كما تم تغيير عنوان الملعب ليصبح «بكنباور 5»، وهو الاسم الذي منحته بلدية ميونيخ للساحة وللشارع المؤديين إلى معقل النادي البافاري.