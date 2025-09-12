فليك يقود برشلونة أمام نيوكاسل من مقاعد البدلاء



نيو (أ ب)



قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، تخفيف العقوبة الموقعة على هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، بسبب سوء السلوك، حيث سيتمكن المدرب الألماني من التواجد على مقاعد البدلاء في مباراة الفريق الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها الأسبوع المقبل أمام نيوكاسل.

وكان فليك ومساعده ماركوس سورج تلقيا عقوبة الإيقاف لمباراة بسبب «انتهاك قواعد السلوك اللائق الأساسية» خلال خروج برشلونة من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي أمام إنتر ميلان.

وخسر برشلونة مباراة مثيرة 3 - 4 بعد الوقت الإضافي في سان سيرو ليودع البطولة خاسراً 6 - 7 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتم تعليق تلك العقوبات لمدة عام كفترة اختبار عقب الاستئناف المقدم إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويخوض برشلونة أولى مبارياته في مرحلة الدوري أمام نيوكاسل يوم الخميس المقبل.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الغرامات البالغة 20 ألف يورو (23450 دولارا) لكل من فليك وسورج تم تأكيدها من قبل هيئة الاستئناف التابعة له.