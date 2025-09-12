السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأهلي المصري يرفض رحيل الخطيب

الأهلي المصري يرفض رحيل الخطيب
12 سبتمبر 2025 22:03

القاهرة (د ب أ)

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي المصري لكرة القدم، فكرة رحيل محمود الخطيب رئيس النادي، بعد الاعتذار الذي تقدم به خلال الساعات القليلة الماضية، عن عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة، وابتعاده عن الشأن الإداري للنادي خلال المرحلة الحالية واللاحقة.
وقال مجلس الأهلي في بيان رسمي:«طالع مجلس الإدارة البيان الصادر عن محمود الخطيب، الذي تضمن رغبته في الابتعاد عن النادي خلال المرحلة المقبلة بسبب الظروف الصحية التي تحتاج إلى العلاج».
وأضاف:«يثمن المجلس رحلة عطاء محمود الخطيب للأهلي على مدار ما يزيد على خمسين عاماً، لاعباً وعضو مجلس إدارة وأميناً للصندوق ونائباً للرئيس ثم رئيساً للنادي، قدم خلالها تضحيات عديدة، وبذل كل الجهد لرفعة الأهلي وإعلاء رايته، متسلحاً بقيم النادي وتقاليده العريقة».
وأوضح البيان:«يثمن المجلس أيضاً ما تحمله ويتحمله محمود الخطيب من آلام لأجل الوفاء بالعهد والوعد مع جماهير الأهلي وأعضاء جمعيته العمومية، واستكمال النجاحات غير المسبوقة التي يشهدها النادي وفروعه الأربعة على كافة المستويات الرياضية والإنشائية والمالية».
وأكد البيان:«يؤكد المجلس على الحق الكامل لمحمود الخطيب في الحصول على الراحة الكافية وتلقي العلاج في الوقت الذي يناسبه، متمنياً له الشفاء العاجل، لكن في ذات الوقت، يرفض المجلس ابتعاد محمود الخطيب عن النادي سواء في الوقت الحالي أو اللاحق، لأن الأهلي في حاجة شديدة إلى قيادته لمقاليد الأمور نحو المزيد من الإنجازات، لا سيما وأنه دوماً يضرب المثل والقدوة في التضحية من أجل النادي وأعضائه وجماهيره».

