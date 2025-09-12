رابيو ورو.. «تسوية الخلاف»



ميلانو (أ ف ب)



أكّد لاعب الوسط الفرنسي لنادي ميلان أدريان رابيو، تسوية الخلاف مع زميله السابق في مارسيليا، الإنجليزي جوناثان رو، وذلك قبل مواجهتهما مجدداً الأحد في مباراة ميلان وبولونيا ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووصل مشوار رابيو ورو إلى نهايته مع مارسيليا بعدما وضعهما الأخير على لائحة الانتقالات، على خلفية شجار حاد نشب بينهما في غرفة تبديل الملابس عقب الخسارة أمام رين (0-1) في افتتاح الدوري الفرنسي.

وأوضح رابيو الذي اشتراه «الروسونيري» في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية مقابل 11.72 مليون دولار «لا يوجد شيء خاص يُقال، تحدثنا عندما انتقل هو (رو) إلى بولونيا، وأنا إلى ميلان، وتبادلنا رسائل نتمنى فيها التوفيق لبعضنا بعضاً، وإننا سنلتقي مجدداً في سان سيرو».

وأضاف «سيكون من دواعي سروري رؤيته مجددا، لأن جوناثان شخص طيب، ما حدث في مارسيليا يمكن حدوثه في أي غرفة تبديل ملابس، لكنه لم يُغيّر علاقتي به، سأكون سعيداً بالتحدث معه قليلاً وتحيّته، وأعتقد أنه سيشعر بالمثل».

وأكّد رابيو عدم شعوره بالندم على الفترة التي قضاها في مارسيليا حيث أحرز 10 أهداف في 32 مباراة، مساهماً بتأهله إلى دوري أبطال أوروبا «هذه سنّة الحياة، يمكن أن يبدأ كل شيء على نحو جيّد، ثم يتغيّر في لحظة. لكنني أحتفظ بذكريات جميلة مع مارسيليا».

وتابع الوافد الجديد لميلان «لا أعتقد أن أحداً بإمكانه لومي على الموسم الذي خضته وعلى كل ما قدمته لمارسيليا، بالنسبة لما هو قادم، فأتمنى لهم الأفضل».

واختتم حديثه قائلاً «لطالما عاملني مشجعو مارسيليا بشكل جيد، قضيت موسماً حافلاً هناك وعشت تجارب رائعة مع النادي والمشجعين، وأنا ممتن لهم على ذلك».