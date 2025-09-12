السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

صليبا يعود إلى تدريبات أرسنال

صليبا يعود إلى تدريبات أرسنال
12 سبتمبر 2025 22:29


لندن (أ ف ب) 

عاد المدافع الدولي وليام صليبا الذي غاب عن المباراتين الأخيرتين لمنتخب بلاده فرنسا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم بسبب الإصابة، إلى تدريبات أرسنال، وهو مؤهل للمشاركة أمام نوتنجهام فوريست السبت في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي، وفقاً لمدربه الإسباني ميكل أرتيتا.
وقال أرتيتا خلال مؤتمر صحفي عشية المباراة «تدرّب وليام، وعلينا أن نقرر ما إذا كان سيلعب أم لا، هذه أخبار سارة للغاية».
وتعرّض اللاعب البالغ 24 عاماً، إلى التواء في كاحله الأيسر أثناء الإحماء قبل مباراة ليفربول التي خسرها فريقه بهدف نظيف في 31 أغسطس، لكنه شارك أساسياً قبل خروجه في الدقيقة الخامسة لعدم قدرته على مواصلة اللعب.
وتأتي عودة صليبا في توقيت مناسب لأرسنال الذي يواجه جدولاً صعباً في سبتمبر، وبعد استقباله نوتنجهام السبت، يحلّ ضيفاً على أتلتيك بلباو الإسباني الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة مانشستر سيتي ونيوكاسل توالياً في الدوري المحلي.
ولا يزال أرتيتا محروماً من خدمات نجمه الجناح بوكايو ساكا الذي يعاني من إصابة في أوتار الركبة «يحاول العودة في أسرع وقت ممكن، لكن علينا احترام البروتوكول الطبي».
في المقابل، تسير رحلة تعافي الألماني كاي هافيرتز الذي خضع لجراحة، بعد إصابته في ركبته خلال مواجهة مانشستر يونايتد الافتتاحية في «البريميرليج» في 17 أغسطس، بشكل جيد.
وقال أرتيتا «يبدو كاي بحالة جيدة جداً، يمشي بحرية وبدأ بممارسة بعض التمارين، كما قلت سابقاً، ستستغرق عودته عدة أسابيع، وربما أشهر، لا يمكنني تحديد موعد دقيق لعودته».
وأضاف أن قرار إجراء العملية الجراحية كان «صعباً للغاية عليه، لكنه كان ضرورياً، وقد اتخذ الطاقم الطبي القرار المناسب بإقناعه بذلك».
واستهل أرسنال وصيف الموسم الماضي، مشواره في الدوري المحلي بانتصارين على يونايتد (1-0) وليدز (5-0) توالياً، قبل سقوطه أمام حامل اللقب ليفربول بهدف نظيف في قمة المرحلة الثالثة.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
ميكيل أرتيتا
