عجمان يتذوق طعم «الفوز الأول»



مراد المصري (أبوظبي)

تذوق عجمان طعم الفوز الأول على حساب البطائح 1-0، ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 3 متساوياً مع «الراقي» بذات العدد من نقاط، وسجل فليمينجز هدف عجمان في الدقيقة 47، فيما شهد اللقاء إهدار عزيز جانييف لاعب البطائح ضربة جزاء في الدقيقة 83.

غابت الأهداف عن الشوط الأول، رغم الفرص الخطيرة لمصلحة عجمان، إلا أنه لم يُحسن استغلالها في الدقائق الأخيرة، وأبرزها الكرة الرأسية من سعد الهداني التي مرت بجوار مرمى البطائح في الدقيقة 42، وأتيحت فرصتان متتاليتان لوليد أزارو الذي سدد الكرة أرضية زاحفة داخل المنطقة في الدقيقة 44، وأخرى بمواجهة الحارس، إلا أنها علت المرمى في الدقيقة 45.

استهل «البرتقالي» الشوط الثاني بقوة، وسجل من أول فرصة سنحت له، بكرة رأسية من فليمينجز وصلته من ليثيري سيلفا في الدقيقة 47، وحاول البطائح العودة بالنتيجة، إلا أن كرة رأسية من عمر كيتا مرت فوق مرمى عجمان في الدقيقة 64، وأهدر عمر كيتا أخطر محاولات «الراقي» لإدراك التعادل، عندما انفرد بالمرمى، إلا أنه سدد الكرة زاحفة بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 75، وأهدر عزيز جانييف لاعب «الراقي» ضربة جزاء سددها عالية فوق المرمى في الدقيقة 83، وألغى حكم اللقاء هدفاً للبطائح سجله لوكا مونيز بعد العودة إلى تقنية الفيديو، لوجود خطأ قبل تسجيل الهدف في الدقيقة 89، ولم تسفر محاولات البطائح في الوقت بدل الضائع عن أي جديد، ليخرج عجمان بالنقاط الثلاث.