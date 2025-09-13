كونتي يحذر نابولي من «قوة الاختبارات»!

لندن (د ب أ)



حذر أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي لاعبي الفريق من أن رحلة الفريق السبت لمواجهة فيورنتينا في الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، تمثل بداية منحنى تصاعدي في رحلة الدفاع عن اللقب.

واستهل بطل الدوري الإيطالي الموسم بفوزين قويين على كل من ساسولو وكالياري، بتسجيل ثلاثة أهداف دون أن يستقبل أهدافاً، ليحافظ على نظافة الشباك في مباراتين متتاليتين، لكنهم يعودون من فترة التوقف الدولي بضغط متزايد.

وقال كونتي قبل المباراة التي تقام في فلورنسا حسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «بالنسبة لنا، تمثل هذه المباراة بداية مسيرة حاسمة وخطوة إلى الأمام هذا الموسم، وبداية من السبت نبدأ اللعب عدة أيام، وستكون رحلة شاقة للغاية، بطبيعة الحال سيتطلب الأمر صبراً وتفهماً خاصاً مع دمج اللاعبين الذين وصلوا هذا العام».

وأضاف: «سيكون هذا العام الأكثر تعقيداً، هذا ما تخبرني به تجربتي، ونحتاج إلى الوقت، لأننا في المرحلة الثانية من المشروع، ومن المؤكد بصفتنا أبطال إيطاليا، أن نتعرض لضغوط وتضييق أكثر من منافسينا».

وتحدث كونتي عن الثنائي المنضم للفريق هذا الصيف، الدنماركي راسموس هويلاند قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي، والمقدوني إليف إلماس المنتقل من لايبزج، حيث قال: «بسبب التزاماتهما الدولية، لم يقض اللاعبان المميزان والموهوبان الكثير من الوقت معنا حتى الآن».

وأضاف: «مع مرور الوقت سيتطوران مع المجموعة، لكنني أعتقد أنهما قادران بالفعل على تقديم مساهمة مفيدة، ستكون هناك فرصة للجميع، لدينا الآن قائمة أقوى، ودوري هو تحقيق أقصى استفادة منها».